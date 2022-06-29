Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.429,77
ALTIN
972,36
DOLAR
16,64
STERLİN
20,19
EURO
17,45
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim...
TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi alacak
TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi...
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr....
Nizip Belediyesi Zabıta memuru alacak
Nizip Belediyesi Zabıta memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Bozdağ: Mutabakattan sonra teröristlerin iade hususunu yeniden hatırlatacağız

29 Haziran 2022 Çarşamba 13:36
Bakan Bozdağ: Mutabakattan sonra teröristlerin iade hususunu yeniden hatırlatacağız

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" dedi.

Bakan Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen 'İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi'ne katıldı. Programa Bakan Bozdağ’ın yanı sıra TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Saadet Yüksel ile çok sayıda davetli katıldı.

'İZLEME KURULUNUN OLUŞTURULMASI ÖNEMLİ'

Bakan Bozdağ, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, dün NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metnini değerlendirdi. Bozdağ, "Tabi bu mutabakat metni Türkiye’nin dış politikada ortaya koyduğu iradenin nasıl netice aldığını ve olumlu sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Öte yandan da PKK terör örgütü dışında, FETÖ, PYD, YPG’yi terör örgütü kabul etmeyen uluslararası sözleşmelerde de, ilk defa terör örgütü olarak nitelendirmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Türkiye bundan sonraki süreçte bu mutabakatta yer alan hususların takibini yapmakta da kararlıdır. Burada mutabakat metninde yer alan ifadeler kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağını izlemek ve gerekenleri yapmak üzere güvenlik, adalet ve istihbarat birimlerinden oluşan bir izleme kurulunun oluşturulması son derece önemli" dedi. 

'NATO'NUN TERÖR ÖRGÜTLERİNE BAKIŞINDA DEĞİŞİKLİK OLDU’

Bozdağ, bu metnin yazıda kalmasını kafi görmediklerini söyleyerek, uygulamasını da denetleyeceklerini ve uygulamada bunların hayata geçmesini takip edeceklerini ifade etti. Bozdağ, "Tabi bu mutabakat metni üyelik sürecinin henüz bittiği anlamına da gelmiyor. Bunun belli bir süreci var. Bu süreç içerisinde de Türkiye izlemeye devam edecektir. Bu ülkelerin, terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye’nin istediği teröristleri Türkiye’ye iade etmeleri için terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni Avrupa ülkesi olan bir kısmı Avrupa Birliği, bir kısmı Avrupa Konseyi üyesi; ama tamamen aynı zamanda NATO üyesi ABD ile beraber bunların bu terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bu değişen makasın kapanması ve aynı şekilde devam etmesi Türkiye’nin arzusudur. İnşallah bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi zafere imza atmıştır" diye konuştu. 

'İADE HUSUSUNU YENİDEN YAZACAĞIZ'

İki ülkeden talep edilen teröristlerin iadesi hakkında da konuşan Bozdağ, şunları ifade etti. "Onlardan bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularınızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu sözleşme, mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya da 6 PKK’lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermemize gerek yok. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteriz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan BozdağMutabakat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE PROF. DR. İMAM HÜSEYİN FİLİZ VE CÜNEYT ARKIN İŞBİRLİĞİ
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE PROF. DR. İMAM HÜSEYİN FİLİZ VE CÜNEYT ARKIN İŞBİRLİĞİ
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi alacak
TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi alacak
MSB: PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok
Türkiye istediğini aldı
Türkiye istediğini aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول