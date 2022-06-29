Bakan Bozdağ: Mutabakattan sonra teröristlerin iade hususunu yeniden hatırlatacağız

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" dedi.



Bakan Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen 'İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi'ne katıldı. Programa Bakan Bozdağ’ın yanı sıra TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Saadet Yüksel ile çok sayıda davetli katıldı.



'İZLEME KURULUNUN OLUŞTURULMASI ÖNEMLİ'



Bakan Bozdağ, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, dün NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metnini değerlendirdi. Bozdağ, "Tabi bu mutabakat metni Türkiye’nin dış politikada ortaya koyduğu iradenin nasıl netice aldığını ve olumlu sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Öte yandan da PKK terör örgütü dışında, FETÖ, PYD, YPG’yi terör örgütü kabul etmeyen uluslararası sözleşmelerde de, ilk defa terör örgütü olarak nitelendirmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Türkiye bundan sonraki süreçte bu mutabakatta yer alan hususların takibini yapmakta da kararlıdır. Burada mutabakat metninde yer alan ifadeler kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağını izlemek ve gerekenleri yapmak üzere güvenlik, adalet ve istihbarat birimlerinden oluşan bir izleme kurulunun oluşturulması son derece önemli" dedi.



'NATO'NUN TERÖR ÖRGÜTLERİNE BAKIŞINDA DEĞİŞİKLİK OLDU’



Bozdağ, bu metnin yazıda kalmasını kafi görmediklerini söyleyerek, uygulamasını da denetleyeceklerini ve uygulamada bunların hayata geçmesini takip edeceklerini ifade etti. Bozdağ, "Tabi bu mutabakat metni üyelik sürecinin henüz bittiği anlamına da gelmiyor. Bunun belli bir süreci var. Bu süreç içerisinde de Türkiye izlemeye devam edecektir. Bu ülkelerin, terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye’nin istediği teröristleri Türkiye’ye iade etmeleri için terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni Avrupa ülkesi olan bir kısmı Avrupa Birliği, bir kısmı Avrupa Konseyi üyesi; ama tamamen aynı zamanda NATO üyesi ABD ile beraber bunların bu terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bu değişen makasın kapanması ve aynı şekilde devam etmesi Türkiye’nin arzusudur. İnşallah bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi zafere imza atmıştır" diye konuştu.



'İADE HUSUSUNU YENİDEN YAZACAĞIZ'



İki ülkeden talep edilen teröristlerin iadesi hakkında da konuşan Bozdağ, şunları ifade etti. "Onlardan bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularınızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu sözleşme, mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya da 6 PKK’lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermemize gerek yok. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteriz."