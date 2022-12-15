Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.188,82
ALTIN
1.068,81
DOLAR
18,65
STERLİN
22,88
EURO
19,91
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9...
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Rize'de balıkçı gemisi satış...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden...
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Bozdağ: Hapis cezası kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değil

15 Aralık 2022 Perşembe 18:03
Bakan Bozdağ: Hapis cezası kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değil

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında, ne bir kesinleşmiş siyasi yasak vardır, ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak kesinleşmiş, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak da doğru değildir. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolları vardır. Bırakalım hukuk yasaya uygun işlesin. Adalet Bakanlığı olarak, bizim görülen davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'daki bir otelde 'Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şiddetin hiçbir türlüsünün mazereti olamayacağını belirterek, "Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çocuğu, büyüğü ile insanı değersizleştirmenin, aşağılamanın ve onlara şiddeti reva görmenin hiçbir akli, vicdani, dini yönü, dayanağı ve mazereti olamaz. Şiddetin beslendiği hiçbir referans; insani, ahlaki ve İslami olamaz. Bunu her yerde ve herkese anlatmak durumundayız. Bu gerçeği tüm akıllara benimsetmek, tüm yüreklere nakşetmek zorundayız" dedi.

BAKAN BOZDAĞ: HİÇBİR MAKAM HAKİMLERE TALİMAT VEREMEZ

Bakan Bozdağ ise, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, seferberlik anlayışıyla yürütülmesi halinde sonuç alınabileceğini belirterek, AK Parti hükümetlerinin birinci ve değişmez gündemlerinden birisinin kadına karşı şiddetle mücadele olduğunu ve şiddeti yok etmek, kadınların da her yerde ve her şartta güven içinde yaşamasını temin etmek için hem yasama hem yürütmede ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına değinen Bozdağ, "Dün bildiğiniz gibi İstanbul'da İmamoğlu hakkında bir karar çıktı. Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Kararlarını Anayasa'ya, kanuna ve hukuka bağlı vicdani bir kanaatle oluştururlar. Dosyayı, delili değerlendirir ve ona göre karar verirler. Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurum yargı yetkisinin kurulması ile ilgili hakimlere emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Genelge gönderemez. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız hakimler tarafından kullanılmaktadır. Her yargılama sonucunda, bu yargıya siyaseti bulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek, hukuk devletimize de hukukumuza da yargımıza da büyük bir zarar vermektedir. Her olayda bakıyorsunuz muhataplara göre değerlendirmeler yapılıyor. Şunu ifade etmekte fayda görüyorum; yargılama yapılırken, muhatapların satüsüne ya da konumuna göre bir yargılama yapılmaz. Hukuk önünde herkes eşittir" dedi.

'İMAMOĞLU HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ CEZA YOK'

Herkese aynı usulün uygulandığını ve bir farklılaşmayı talep etmenin de hukuk devleti ile bağdaşmadığı söyleyen Bozdağ, yargılamanın muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yapılmadığını belirterek, "Şu an verilen karar ilk derece mahkemesi kararıdır. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı istinaf kanun yolu da, temyiz kanun yolu da açıktır ve nihai karar ondan sonra çıkacaktır. Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında, ne bir kesinleşmiş siyasi yasak vardır, ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak kesinleşmiş, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak da doğru değildir. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolları, şikayet yolları, temyiz yolları vardır. Önemli olan bu yolların açık olması ve sağlıklı işlemesidir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir. Bütün bunlarla ilgili değerlendirmelerin, bu sonucun ortaya çıkmasından sonra yapılmasında fayda vardır. Bırakalım hukuk usulüne uygun, yasaya uygun işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim görülen davalara herhangi şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Biz sadece hukukun sağlıklı işlemesi, hukuka uygun işlemesi için üzerimize düşen vazife varsa onu yaparız ama onun dışında görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız. Ama Türkiye'de maalesef siyasi taraftarlık esasından yapılan değerlendirmeler hukukumuza da yargımıza da adaletimize de büyük zarar vermektedir. Gelin siyasi taraftarlık üzerinden değil, hukukun sağlıklı, usule uygun işleyip işlemediğinden ve hukuk devletinin gereklerine uygun değerlendirmeler yapalım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağEkrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBB Başkanı Sağkan: İmamoğlu'nun aldığı cezada Yargıtay yolu açık
TBB Başkanı Sağkan: İmamoğlu'nun aldığı cezada Yargıtay yolu açık
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak
Uyumsoft, Türkiye İnovaLİG şampiyonları arasına yeniden girdi
Uyumsoft, Türkiye İnovaLİG şampiyonları arasına yeniden girdi
6 yaşındaki kızın evlendirilmesi: Adliye önünde destek açıklaması
6 yaşındaki kızın evlendirilmesi: Adliye önünde destek açıklaması
6 yaşındaki kızını evlendirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
6 yaşındaki kızını evlendirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu
İngiltere Vizesi
İngiltere Vizesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول