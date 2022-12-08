Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı yönündeki haberlerle ilgili, "Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum" dedi.



TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, 6 yaşındaki H.K.G. isimli kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki haberler tartışıldı. Siyasi parti gruplarının sözcüleri konuyla ilgili açıklama yaptıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söz aldı.



Bakan Bilgin, olayın ilgili kurumlar ve yargı tarafından soruşturulduğunu belirterek, "Alçakça, insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici bir tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum" dedi.



Bakan Ersoy da olayı şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız davaya müdahil oldu, detaylı inceleme yapılıyor, hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.



Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.

'İÇERİDE AÇIKLAYACAĞIM'



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'na girişte basın mensuplarının Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemede yaş sınırı getirileceği haberleri ile ilgili soruya, "İçeride açıklayacağım arkadaşlar" cevabını verdi.