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Bakan Bilgin: İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:41
Bakan Bilgin: İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı yazılı açıklamada, "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır" dedi.

Bakan Bilgin ayrıca ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginİşsizlik Sigortası ödemeleri
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