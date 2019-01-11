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Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu.

11 Ocak 2019 Cuma 14:11
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Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında

ŞANLIURFA - Bakan Akar ve kuvvet komutanları, sınır hattındaki askeri birlikleri dolaşarak, incelemeler ve denetlemeler yaptı.  Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile askeri yetkililerden brifing alan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerinin ardından kentten ayrılacak.

AKAR: TERÖRİSTLERİN KURTULUŞ ŞANSI YOK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Suriye sınırındaki Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, 2'nci Ordu Komutan vekili Korgeneral Sinan Yayla ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Erin'den kente ilişkin brifing alan Bakan Akar, daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında sınır hattında görevli, aralarında özel kuvvetler ve komando tugaylarının da bulunduğu birliklerin komutanlarıyla buluştu. Burada sınır hattında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Akar, toplantıya katılan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarını takdir ettiği komutanlara hitap etti.

Askerlerin elde ettiği başarıda kahramanlık ve fedakarlık bulunduğunu ve kısa sürede önemli işler başardıklarını belirterek teşekkür eden Bakan Akar, "Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda devlet kararını vermiş durumda. Dolayısıyla bu karar doğrultusunda bizler de Silahlı Kuvvetleri olarak bize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız her düzeyde yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu konuda planlarımız, çalışmalarımız tamamlandı, belli bir yere kadar geldi, daha sonra gelişmelere göre de tedbirlerimiz neyse o tedbirlerimizi alıp uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

'KOMŞU ÜLKELERİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ'

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Bakan Akar, "Bu faaliyetlerimiz sırasında başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu konuda herkesin rahat olması lazım. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek amacımız ülkemizin, milletimizin, sınırlarımızın, sınırdaki güvenlik güçlerimizin güvenliğinin sağlanması. Çalışmalarımız bundan ibarettir. Bunun dışında bizim herhangi bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.

Türkiye'nin güneyinde terörist koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceklerinin mesajını veren Bakan Akar, Irak'ın kuzeyi veya Suriye'nin kuzeyi nerede olursa olsun teröre son verme noktasında kararlı olduklarını, bundan kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar ile terör ve teröristle mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğuna dikkat çeken Hulusi Akar, şöle devam etti:

"Biz ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından kurtarmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizin yakın bir gelecekte bu beladan kurtulmasını sağlayacağız. Türkiye olarak, TSK olarak hak ve hukukumuzu korumak, egemenlik ve bağımsızlığımıza karşı girişilen hareketleri yok etmek için her türlü girişimde bulunuyoruz. Bu konuda hem masada varız, hem arazide, sahada varız. Bugüne kadar bu işleri çok başarılı bir şekilde yürüten Mehmetçiğin bundan sonra da kendisine verilen görevi en işi şekilde yapacağından hiçbir şüphemiz yok, kimsenin de şüphesi olmasın. Şu anda bir tarafta önümüzde Menbiç var, diğer tarafta Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı önemli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, daha önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara, hendeklere gömülecektir. Bu konuda çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürmektedir."

'TEK HEDEF TERÖRİSTLER'

Operasyonlarda tek hedeflerinin sadece teröristler olduğunu DEAŞ'ın Müslüman, PKK/YPG'nin ise Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayan Aard, şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız operasyonların hedefinde sadece ve sadece teröristler var. Terör örgütü DEAŞ Müslümanların temsilcisi olmadığı gibi teröristler de yani PKK/YPG Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Bizim Kürt kardeşlerimizle, Suriye'deki Arap kardeşlerimizle, Türkmenlerle ve diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ'tır, PKK/YPG'dir. Yüzyıllardan beri ekmeğimizi, tarihimizi, coğrafyamızı, kültürümüzü paylaştığımız, et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi olan herkes biliyor. Dolayısıyla bizim hedefimizin de terörist olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu konuda hiçbir provokasyona, uydurma, zorlama yoruma gerek kalmaksızın bu gerçeğin de herkes tarafından görülmesi gerekiyor."

'TERÖRİSTLER, YERİ VE ZAMANI GELİNCE GEREKLİ KARŞILIĞI BULACAK'

Teslim olmamaları halinde Menbiç ve Fırat'ın doğusunda teröristlerin kazdığı hendek ve çukurların sonları olacağını, asla kurtuluş şansları bulunmadığına dikkat çeken Bakar Akar, "Ne yaparlarsa yapsınlar teröristlerin herhangi bir kurtuluş şansı yok. Bunları mutlaka oradan defedeceğiz. Bunu teröristlerin ele başları anlamış bulunuyor. Beklentimiz bunların altındakilerin de bu hususu anlamaları ve bir an önce silahlarını bırakıp adalete teslim olmaları, evlerine dönmeleri. Aksi halde bunların hiçbir kurtuluşunun olmadığını defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bunlar gerekli karşılığı bulacaklardır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarKuvvet KomutanlarıSuriyeSınır
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