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Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:06
Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari'ye geldi. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, helikopterlerle sınır hattına geçti. Bakan Akar'ın beraberindeki komuta kademesi ile sınır birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarSınır Hattı
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