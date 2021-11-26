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Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda

26 Kasım 2021 Cuma 14:58
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Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Ege Ordusu'nda

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı'na geldi. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar veren Bakan Akar, bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA İNCELEME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nın ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı'na geçti. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, burada inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi.

DHA

Son Güncelleme: 26.11.2021 15:22
Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarTSK Komuta KademesiEge Ordusu
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