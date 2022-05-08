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Bakan Akar, sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile hudut hattında incelemede bulunup, denetleme yapıyor.

08 Mayıs 2022 Pazar 16:46
Bakan Akar, sınırın sıfır noktasında

ANKARA

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti. Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı. Hudut Karakol Komutanı'na, Türk bayrağını öperek emanet eden Bakan Akar tedbirlerle ilgili brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Bakan Akar ile komutanların hudut hattındaki incelemeleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanıHulusi AkarGenel Kurmay
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