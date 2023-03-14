Bakan Akar: Sağlık çalışanlarımızın deprem bölgesindeki fedakarlık ve kahramanlıkları her türlü takdirin üzerindedir

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı yazılı açıklamada tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Tıp ilmi tarih boyunca insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında daima özel öneme sahip olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp camiası mensuplarının, bireylerin ve toplumların sağlığının korunmasından salgın hastalıklarla mücadeleye, doğal afetler sonucu ortaya çıkan yaraların sarılmasına kadar insan hayatını ilgilendiren her durumda ulvi bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yapan sağlık çalışanları hayatımızda her zaman müstesna bir yere sahiptir. Nitekim sağlık çalışanlarımız, tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlarımızın tedavi ve rehabilitasyonları için her türlü tıbbi müdahaleyi hızlı ve etkin bir şekilde uygulamıştır.

Bu büyük felaketin yaralarının sarılması için ülkemizin dört bir yanından bölgeye gelerek üstün bir gayretle çalışan tıp camiası mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlık ve kahramanlıkları her türlü takdirin üzerindedir.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kutsal vazifelerini yerine getirirken hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi ve depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Sağlık alanında ülkemize ve insanımıza katkı sağlayan emekli ve çalışan tüm tıp camiasına bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum."