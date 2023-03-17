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Bakan Akar: Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte ilk andan itibaren seferber oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerek Kahramanmaraş merkezli depremler gerekse Şanlıurfa'daki sel baskınının ardından Mehmetçiğin devletin tüm kurumlarıyla birlikte ilk andan itibaren seferber olduğunu bildirdi.

17 Mart 2023 Cuma 13:42
Bakan Akar: Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte ilk andan itibaren seferber oldu
Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerden Hatay'daki incelemelerinin ardından beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile sel baskınının yaşandığı Şanlıurfa'ya geçti.

Selin en büyük zararı verdiği Süleymaniye Mahallesi'ne giden Akar, burada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan, su tahliye ve temizlik faaliyetlerini inceleyen Akar, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaraları sarmak için devletin tüm imkanlarıyla gece-gündüz mücadelesini sürdürdüğünü belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, ilgili personelimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz ayakta. Milletimizle beraber inşallah bu yaraları saracağız. Karamsarlık yok." ifadelerini kullandı.

Akar, daha önce de benzer konularda imtihan veren Türk milletinin geçmişte bunların üstesinden geldiğini dile getirerek, "İnşallah şimdi de bunların da üstesinden gelecek, en kısa sürede bu yaraları saracağız." dedi.

Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Gerek Kahramanmaraş merkezli depremler gerekse Şanlıurfa'daki sel baskınının ardından devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte Mehmetçik de ilk andan itibaren seferber olmuştur. Sadece arazideki unsurlarımızı değil tüm imkanlarımızı seferber ettik. Mehmetçik vatandaşımızın yanına koştu. İnşallah bu mücadeleden de devlet, millet, Silahlı Kuvvetler olarak alnımızın akıyla çıkacağız."

Mehmetçikten yemek dağıtımı

Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından selden etkilenen vatandaşlar için kurulan sahra mutfağı ile yemek dağıtımını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlar Akar ve Nebati, daha sonra sel baskınından etkilenen kentin en önemli turizm merkezlerinden Balıklıgöl'de yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Daha sonra Bakanlar Akar, Nebati ve Soylu cuma namazını Mevlid-i Halil Camisi'nde kıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarDepremSel
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