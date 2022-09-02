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Bakan Akar'dan Ege Denizi üzerinde F-16 ile özel uçuş

02 Eylül 2022 Cuma 12:36
Bakan Akar'dan Ege Denizi üzerinde F-16 ile özel uçuş

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni uçuş eğitim yılının açılışını F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın da eşlik ettiği üçlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Bakar Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışına katıldı. Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılı kapsamında 113'üncü Filo Komutanlığı'nda özel bir uçuş yaptı. 'Ceylan' çağrı adına sahip filo komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar, önce uçuşa yönelik 'Ceylan Filo Lider Brifingi' aldı. Brifingin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan ile teçhizat odasına geçti. Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti. Kontroller sonrasında Bakan Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik ederek, 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

'ÇANAKKALE RUHU İLE DEVAM EDECEĞİZ'

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada 'Ceylan 30' çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta Çanakkale'de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" diye konuştu. Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi üzerinde F16 Ile özel UçuşBakan Akar
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