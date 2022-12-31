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Bakan Akar, 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geliştirme çalışmaları devam eden milli muharip insansız uçak sistemi 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 16:17
Bakan Akar, 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi

ANKARA, (DHA)-

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Müdür Haluk Bayraktar tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar, milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarBayraktar KızılelmaMilli MuharipMilli Savunma Bakanı
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