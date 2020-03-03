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Bahar Kalkanı'nda bir ilk; Sürü SİHA'lar hedefleri bombalıyor

Türkiye'nin İdlib’de düzenlediği 'Bahar Kalkanı' harekâtında sürü halinde hareket eden Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) kullanıldığı öğrenildi. DHA’nın edindiği bilgilere göre 27 Şubat’ta başlayan 'Bahar Kalkanı' harekatında, 28 Şubat, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde İdlib bölgesindeki rejim hedeflerinin yoğun ateş altına alındığı hava operasyonları sürü halinde kullanılan SİHA’larla yapıldı.

03 Mart 2020 Salı 12:40
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Bahar Kalkanı'nda bir ilk; Sürü SİHA'lar hedefleri bombalıyor

İSTANBUL - Esad rejimine en ağır darbenin vurulduğu Bahar Kalkanı harekâtında, Türkiye’nin yerli ve milli silahları ve savunma sistemleri öne çıktı. Ancak Bahar Kalkanı harekatında diğerlerinden farklı elektronik harp teknikleri uygulandı. Türkiye’nin İdlib’de gerçekleştirdiği ve dünyayı şaşkına çeviren elektronik harp teknikleriyle ilgili ayrıntılara DHA ulaştı. 


 

İLK KEZ TÜRKİYE SÜRÜ SİHA’LAR KULLANDI 

Türkiye dünyada ilk kez sürü şeklinde hareket eden SİHA’ları sahada kullandı. Ankara ve Hatay’daki komuta kontrol merkezlerinden yönlendirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, filo halinde uçarak, rejim güçlerini, ağır silahlarını ve mühimmat depolarını etkisiz hale getirdi. Aynı anda 20 SİHA belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Türkiye’nin hava sahasını kullanamadığı Bahar Kalkanı harekatında, çok düşük radar izine sahip olması ve uçtuğu irtifada sesinin duyulmaması nedeniyle fark edilmesi mümkün olmayan SİHA’lar, 24 saat havada kalma özelliğine sahip olduğu için rejimin ağır darbe aldığı saldırılarda etkili oldu. Bünyesindeki elektronik koruma, TSK’nın sinyal kesme ve radar körleştirme için kullanılan elektronik harp sistemleri ile desteklenerek rejim ve Rusya’nın hava savunma sistemlerinde fark edilmedi. 


 

TÜRKİYE’DEN HAVALANDI İDLİB ÜZERİNDE BİRLEŞTİLER 

Türkiye’nin farklı merkezlerinden havalanan Bayraktar TB2 SİHA’ların, İdlib üzerinde sürü haline geldiği, bu şekilde belirlenen hava savunma sistemleri, kritik tesisler, zırhlı araçlar ve çok namlulu roketatar sistemlerini vurduğu öğrenildi. Kanatlarında MAM L ve MAM C adı verilen ve Roketsan tarafından üretilen 4 akıllı mühimmatla havalanan SİHA’lar gece gündüz uçuş yapıp, hedefleri ateş altına alarak rejim güçlerine nefes aldırmadı.


 

AFRİN’DE DENENDİ, İDLİB’DE SÜRÜ HALİNE GELDİ  

TSK envanterinde 104 adet olan Bayraktar TB2 SİHA’lar Afrin’de yapılan Zeytindalı Harekatı’nda etkili olarak kullanıldı. Zeytindalı Harekatı boyunca 5 bin 300 saat uçuş yapan SİHA’lar, Afrin’de yapılan tüm sortilerin yüzde 95’ini gerçekleştirdi. Bu harekatta maruz kaldığı yoğun elektronik harbe karşı bünyesinde bulundurduğu koruma sistemleriyle etkin bir şekilde görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar, sahadan alınan geri bildirimlerle bu özelliğini daha da gelişmiş sistemlerle destekledi. Böylece SİHA’lar yeni yazılımlarla daha etkili hale getirilerek sürü halinde güvenle operasyon yapabilme özelliğine ulaştı. İdlib harekatında ise ilk kez sahada Sürü SİHA’lar görev yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİdlibBahar KalkanıSihaHedef
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