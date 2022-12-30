"Babazade" Kimdir?

Gaziantep kökenli firma, 2016 yılından beri İstanbul'da imalat yapmakta ve İstanbul'daki kaliteli restorant ve otellerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ayrıca firma 4.Levent ve Erenköy şubeleri ile ürettiği ürünleri siz kaliteli Baklava severler ile buluşturuyor.

Babazade üretimi

Babazade Baklava, Baklava sektörüne öncülük etmek için sürekli yenilikler yaparak geleneksel baklavacılığı modern dünyaya taşıyor. 2017 yılında Vegan ve Baklava kelimeleri ilk kez Babazade imalathanesinde birleşerek dünyaya Vegan Baklavayı sunduk. Bununla kalmayıp meyveli baklava çeşitleri ile sevmiyorum diyenleri bile baklava ile buluşturup sevgilerini kazandı.

Farklı neler yapıyor?

Babazade Baklava imalathanesinde Vegan Baklava , Vegan Kadayıf ve Vegan Su Böreği gibi çeşitli ürünler ile beraber , Hurma suyundan yapılan özel tatlı çeşitlerimizi sunuyor. Son yıllara damgasını vuran Soğuk Baklavanın da bir çok çeşidi sizleri bekliyor... İtalyan kreması ile yaptığımız muhteşem lezzetlerden Frambuazlı Soğuk Baklava ve Yaza özel çıkardığı Portakallı Soğuk Baklava mutluluğu ve hazzı üst düzeylere taşımakta.