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Azerbaycanlı gazeteci Karabağ'ın geri alındığı için gözyaşları içinde teşekkür etti

YAFEM 16. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması'nda söz alan Azerbaycanlı gazeteci, Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını geri alınmasında destekleri için Türk dünyasına teşekkür ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.

19 Temmuz 2022 Salı 14:47
Azerbaycanlı gazeteci Karabağ'ın geri alındığı için gözyaşları içinde teşekkür etti

HABER: M. KEMAL SALLI

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması'nın açılış oturumu İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapıldı. YAFEM Başkan Yardımcısı Fikret Kır, Yalova'nın Türk dünyasının Davos'u yapmak istediklerini söyledi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Türk dünyasının en önemli faaliyetlerinden birini icra ettiklerini dile getirdi. Soygüzel, YAFEM'in Türk dünyası adına çok önemli işlere imza attığını dile getirerek, “Türk Dünyası medya buluşması bu anlamada çok önemli sonuçları ortaya koyacaktır. Geçen yıl zaferle sonuçlanan Karabağ Savaşı, Türk dünyasının gönlüne su serpmiştir. Bu yıl da Rusya-Ukrayna Savaşı var. Türk dünyasının farklı bölgelerinde farklı sıkıntılar söz konusu. Pandemi sonrası ortaya çıkan gıda krizi, bazı bölgelerde kıtlık söz konusu. Dolayısıyla Türk dünyasının gündemi her yıl olduğu gibi bu yıl da son derece yüklü” dedi.

Programda söz alan Azerbaycanlı gazeteci Sevinç Hankizi Suleymanova da konuşma yaparken duygulu anlar yaşadı. Konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Suleymanova, “Çok mutluyum çünkü Karabağ'ı aldık. Tüm Türk dünyasına teşekkür ederiz, sevincimizi paylaşan herkese” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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