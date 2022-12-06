Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.019,08
ALTIN
1.063,03
DOLAR
18,64
STERLİN
22,70
EURO
19,58
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak
80 İçişleri Uzman Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

06 Aralık 2022 Salı 14:20
Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

AZERBAYCAN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesinin takip ettiği ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’nde’ hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile beraberlerindeki komutanlar, ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti. Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Pirekeşkül Tatbikat Alanı’na geldi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un eşlik ettiği Bakan Akar, tatbikat alanına gelişinde Tören Mangası'nı selamladı. Daha sonra tatbikata ilişkin brifing alan Bakan Akar ve mevkidaşı Hasanov beraberindeki komutanlarla birlikte seyir yerine geçti.



Burada kendilerine takdim edilen, üzerinde ‘Kardeş Yumruğu’ yazılı tatbikat için özel hazırlanan şapkaları takan Bakan Akar ve mevkidaşı Hasanov, tatbikata katılan birliklerin komutanları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin sonunda iki bakanınn başarı dilekleri ile tatbikatın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ bölümü başladı. Soğuk ve karlı havada gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ilk olarak topçu bataryaları tarafından belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi. T-72 ve T- 90 tanklarının hedeflerini imha etmesinin ardından ikinci defa topçu bataryaları ile baskı atışları yapıldı. Topçu atışlarının ardından zırhlı birlik taarruzlarına geçildi. Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetlerinin de uygulandığı ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı, Hava Kuvvetleri unsularının yakın hava desteğinin ardından senaryo kapsamında belirlenen hedeflerin ele geçirilmesiyle başarıyla tamamlandı.

Başarılı personele ödül veren Bakan Akar ve mevkidaşı Hasanov daha sonra video telekonferans yöntemi ile tatbikata katılan birliklere hitap etti. Zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla gerçekleşen tatbikata katılan birlikleri tebrik eden Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesinin katılımıyla faaliyet sonu değerlendirme toplantısına katıldı.

20 Kasım’da başlayan ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı ile iki ülke Silahlı Kuvvetlerinin iş birliği ile ortak çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlandı. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden personellerle birlikte tanklar, topçu bataryaları, uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları da görev aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanTürkiye Ortak TatbikatHedefAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketlerden 'fahiş fiyat' soruşturmasında sözlü savunma
Marketlerden 'fahiş fiyat' soruşturmasında sözlü savunma
"3 aralık engelliler günü olmasın, sosyal buluşmaların adı olsun"
"3 aralık engelliler günü olmasın, sosyal buluşmaların adı olsun"
En İyi Facebook Instagram Video İndirme Programları
En İyi Facebook Instagram Video İndirme Programları
Bakan Soylu: Düzce depremi sonrası AFAD gönüllü sayımız 604 bin oldu
Bakan Soylu: Düzce depremi sonrası AFAD gönüllü sayımız 604 bin oldu
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü kutlanıyor!
5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü kutlanıyor!
İçişleri Sözcüsü Çataklı: Dağ kadrosundan 10 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Sözcüsü Çataklı: Dağ kadrosundan 10 terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول