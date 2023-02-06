Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı

ADANA - Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipleri taşıyan uçak, Şakirpaşa Havalimanına indi.

Tuğgeneral Muharrem Hasanov, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 420 personelin, yaşanan depremin zararlarını ortadan kaldırmak için Adana'ya geldiğini söyledi.

Hasanov, ekiplerinin Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar burada görev yapacağını dile getirdi.

Ekiplerin çalışmalarına 4 arama kurtarma köpeğinin de katılacağı öğrenildi.