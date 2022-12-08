Ayşe Şen: Birlikte üretmeyi öğrendik

Denizli’nin Uşak' a yakın bir köyünde yaşamakta olan Ayşe Şen, 15 yıldır hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyor. Şimdilerde ise sosyal medya platformu instagram üzerinden (@sofyaninarkabahcesi) ve web sayfası www.sofyaninarkabahcesi.com üzerinden yapımı kendisine ait olan ürünleri tanıtıyor ve satışını yapıyor. Taze ve kaliteli peynir çeşitleri, doğal ve organik salça çeşitleri, organik ve katkısız sirke çeşitleri, turşu çeşitleri, zeytin ve zeytinyağı, ev yapımı unlu mamulleri, kahvaltılık ürünler ve daha birçok doğal ürünün yapımı ve satışını yapan Ayşe Şen, 5 kadın arkadaşıyla yoluna devam ediyor.

sofyaninarkabahcesi.com'dan satın alacağınız tüm ürünler Kargo ile teslim edilmekte, hangi şehirde yaşıyor olursanız olun sizler de web sitesinden sipariş vererek tüm doğal ürünlere ulaşabilirsiniz. Ben de kendisinden devamlı alışveriş yapıyorum; çok lezzetli, çok sağlıklı ve çok özenle, sevgiyle paketleyip gönderiyorlar. Paket elinize ulaştığı anda ilk önce sevgisini alıyorsunuz zaten. Çok özenle hazırlanmış bu ürünleri hepinizin kullanmasını istediğim için buradan size duyurmak istedim.

“Denizli’nin Uşak' a yakın bir köyünde yaşamaktayım. Dağ yamacı bir köy. Ne Uşak' a bağlı, ne de Denizli’ ye. Eşimle tanıştığımdan bu yana 15 yıldır hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyorum. Bizim buralarda tek geçim kaynağı çiftçiliktir. Bağlı olduğumuz Çal ilçesinde Türkiye’nin en güzel üzümleri yetişir. Eşimin ailesinden kalan bağlarımız ve tarlalarımız var. Yaz mevsiminde daha çok tarımla uğraşırız. Ekeriz biçeriz yani ekmeğimizi kaza kaza topraktan çıkarırız. 13 yaşında bir oğlum var ve büyürken sık sık hastalanırdı. Kullanmadığım vitamin, balık yağı kalmamıştır. Bir hafta hasta bir hafta iyi bir çocukluk yaşadık. Anneannem de "kızım sütün içerisindesin, şu çocuğa güzel güzel peynir yapsan hasta olmasa" derdi. Yapardım ama onun dediği gibi değil, kimyasal maya kullanırdım ve "anneanne doktorun bilemediğini sen mi bileceksin !" derdim. Bir gün o kadar bunaldım ki onun dediği mayayı ondan alıp onun tarifi ile peynir yaptım. Evet tadı güzeldi. Zamanla bizim oğlan hastalanmamaya başladı. Kemikleri gelişti ve bağışıklık sistemi güçlendi. Anladım ki ne varsa eskilerde varmış. Gelip geçtiğimiz bu dünyadan güzel bir şeyler bırakmak için ve insanlara faydalı olmak için ürettiğim ürünlerimi Instagram üzerinden satmaya başladım. Şimdi 5 kadın arkadaşımla yoluma devam ediyorum ve biz birlikte üretmeyi öğrendik. Ekmeğimizi kendimiz kazanmayı öğrendik. Şimdi kendimiz ekip kendimiz reçeller, tarhanalar, kurular üretiyoruz. Neymiş canlar, birlikten kuvvet doğarmış. Biz kadın kadına yükümüzü paylaştık. Siz de bizim yükümüzü paylaştığınız için teşekkür ederim.”