Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yerleri

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 23 iş yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.



İhale, 28 Aralık 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İstekliler şartname ve eklerini Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde bedelsiz görebilir veya 250 TL karşılığında temin edebilir.



İhale duyurusunu görüntülemek için tıklayınız .