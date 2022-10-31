AYAKTA ALKIŞLANAN “KADINLAR DÜNYAYI ÇALIYOR SÖYLÜYOR” İLK KONSERLERİNİ CRR’DE GERÇEKLEŞTİRDİ

HABER: GÖKHAN GÜLER

Yoğun seyirci katılımıyla gerçekleşen konserde, izleyiciler başlangıç saatine kadar, Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor oluşumunun geçmişte gerçekleşen faaliyetlerin görsellerinden oluşturulmuş barkovizyonu seyrettiler. Ardından konser, geleneksel müziğin çalgılarını büyük ustalıkla icra eden ve söyleyen kadın müzisyenlerin sahnede yer almasıyla başladı. Topluluk yakın zamanda Bartın maden faciasında hayatını kaybedenlerin anısına “Bu dağlar kömürdendir” türküsünü söyleyerek anılarına saygıyla mesajını verdi. Oluşuma dair söz ve ezgisi Özlem Doğuş Varlı’ya ait eseri hep birlikte çalıp söyleyen kadın sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirmeye başladılar. Amine BİLEN (Kaval), Aslıhan ERUZUN ÖZEL (İstanbul Kemençesi), Aslı DALGA KOCA (Mey), Ayça ERGİN ARIN (Ney), Ayfer Hazal BIÇAKÇI(Bağlama), Ayşegül KOSTAK TOKSOY(Kanun), Cansel TURAN(Bağlama), Çiğdem ELMAS(Bağlama), Ege YILDIZ(Tanbur), Fatma AKTÜRK(Bağlama), Ezgi DEMİRKAYA(Bağlama), Göknil BİŞAK ÖZDEMİR(Tanbur), Gözde ÇOLAKOĞLU SARI(Alto Kemençe), Gülcan ERTAN HACISÜLEYMANOĞLU(Bağlama), Gizem SUCU(Ud), Hatice DOĞAN SEVİNÇ (Klasik Kemençe), Güniz ALKAÇ(Kanun), Mercan ERZİNCAN(Bağlama), Neva Cansın GÜLSES (Klasik Kemençe), Özge ÇAM(Bağlama), Sevilay ÇINAR(Bağlama), Özüm Lizge KARABULUT(Kemane), Safinaz RİZELİ(Kanun), Sevilay GÖK(Bağlama), Sevim YAMAK(Bağlama), Tülay ÖRTEN YILDIZ(Bağlama)

Yeşim ALTINEL ÇOBAN(Keman) ve grup olarak SAMİDA ve GRUP AHVAL’in hep birlikte sahneyi paylaştığı konserde, çeşitli kadın kimliklerinin canlandırması ve hikâye anlatıcılığını projenin mimarı olan Özlem DOĞUŞ VARLI sahneye koydu. Konser boyunca sahne üzerindeki görsellerde barkovizyonun yanı sıra origami sanatçısı Gürat Öztürk tarafından konser için hazırlanmış olan “Turnalar” eşlik etti. Hem müzikal hem görsel hem teatral olarak izleyicilere duygusal olduğu kadar neşeli anlar da yaşatan kadın sanatçılar hem albüm gelirleri hem de konser gelirlerini Etnomüzikoloji Derneği Prof. Şehvar Beşiroğlu Lisansüstü Eğitim Burs fonuna aktarmakta ve müzik performansı, etnomüzikoloji, müzikoloji alanlarında lisansüstü eğitimi gören öğrencilere burs vermektedirler.

Aynı zamanda oluşumun mimari Doğuş Varlı, özellikle sahnedeki müzisyenlerin ekranda görülen küçüklük fotoğraflarına işaret ederek, her birinin bu derece sazlarında usta oluşlarında küçük yaşta kurumsal eğitime başlamış olmalarının önemine değinmesi, ülkemizde geleneksel sazların eğitimini küçük yaşta veren tek bir okul olduğunu ve bunun sayısının artırılması gerektiğinin altını çizerek, kadınların her alanda eğitiminde fırsat eşitliğinin önemine değindi.

Albüm için kaleme aldığı olan dizelerle konseri noktalayan Özlem D.V. Konserin diğer illerde de tekrarlanması arzularını dile getirdi:

Neysek oyuz bu dünyada

Saçımız, rengimiz, dilimiz, sesimizle

Benden sana bir demet mor lavanta,

Dinle, hisset, yüreğinde taşı diye

Dinle ki mor saksılar koyalım göğün göğsüne,

Tüm şarkılarımız mor’a çalsın,

Yeryüzü kana değil, mor’a boyansın

Dinle ki lavanta koksun dört bir yanımız