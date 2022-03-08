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Av.Tülay Bekar'dan Anıtkabir ziyareti

08 Mart 2022 Salı 15:12
Av.Tülay Bekar'dan Anıtkabir ziyareti

Günaydın dostlarım!
Dün Anıtkabir’de ATATÜRK’Ü ziyaret ettik.

Deftere aşağıdaki yazıyı yazdım:

“Ey yüce ATATÜRK !

Bugün yine Türk Kadını, Türk Genci, Türk Erkeği kısaca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak huzurlarınızdayız.

Bugün 7 Mart,
“8 Mart Dünya Kadınlar gününün “bir gün öncesi.
Huzurlarınızda olan bizler ebedi istiratgahınızı  KADINLAR GÜNÜ vesilesi ile bugün ziyaret ettik.

Çünkü bizim kutlamamız gereken gün 17 Şubat 1926’da bizi birey, yurttaş yapan “Türk Medeni Kanunu’ un kabulü”günüdür.

8 Mart elbette ki önemlidir. Sosyal ve Sendikal haklarını almak isteyen 120 kadın işçinin ABD’de ki bir fabrikada yanarak feci bir şekilde can vermelerinin yıl dönümüdür.
25 Kasım elbette ki önemlidir. Diktatörlüğe karşı savaşan “Mirabel Kardeşlerin”vahşice katledildikleri gündür.

Yakın coğrafyamızda cereyan eden UKRAYNA- RUSYA Savaşı ve küresel çarkın acımasız döngüsü karşısında;  görev ve sorumluluklarımızın daha da arttığının bilincindeyiz. 
"Bir ülkenin gerçek anlamda bağımsızlığının; ancak Ekonomik, askeri ve siyasi alanda bağımsız olmakla mümkün olabileceğine" dair vasiyetine sımsıkı bağlıyız.
Çocuklarımızı; senin çizdiğin yolda, aydınlık ufuklara taşıma azim ve kararlılığındayız.

Biz Türk Kadınları sizin önderliğinizdeki gibi kurtuluştan, başarıdan güç alarak yolumuza devam edeceğiz;acı günlerimizi de unutmayarak.

Bu nedenle Türk Kadınının Türk Erkeği ile birlikte haklı olarak elde ettiği birey, yurttaş olduğu o KUTLU GÜNÜ BAYRAM olarak kutlayacağız.
Öyle bir gün ki 17 Şubat 1926,bütün dünya kadınları ve bütün dünya vatandaşları bizleri kıskanmıştı.
17 Şubat 1926 tarihini her 17 Şubat’ta coşkuyla kutlayıp, gençlerin de unutmaması için “Türk Yurttaşlık Bayramı” olarak kutlamaları  ve bayrağı devralmalarını sağlayacağımıza söz veririz.

Çalıkuşları Derneği Başkanı 
Av.Tülay Bekar”

Her daim yeniden yeniden öğreniyorum.
Aslında hepimiz o kadar yoğun bilgi dezenformasyonu içerisindeyiz ki ;
aydınlanmak biraz zaman alıyor.

Bu vesile ile sevgili kadınlar !
Nezihe Hanım,Nezahat Onbaşı,Gördesli Makbule,Kara Fatma ve nicelerinin kıymetli torunları KADINLAR GÜNÜNÜZ OLMASINI SAĞLAYAN YURTTAŞLIK GÜNÜNÜZ-GÜNÜMÜZ kutlu olsun...

Av.Tülay Bekar

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