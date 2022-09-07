AVRUPA’DA UYANIŞLAR BAŞLADI: ABD VE NATO PROTESTOLARI ARTTI

Sevgili dostlar Avrupa’da özellikle büyük çaplı gösteriler yapılmaya başlandı. Başta enerji krizi yönlü protestolar olmak üzere, tarım ve hizmet sektöründeki sıkıntılar ve tedarik ulaşım ile de alakalı büyük huzursuzluklar baş göstermeye başladı. Avrupa, Rusya'ya uygulanan yaptırımla adeta kendi ayağına sıktı. Bütün bu sorunların da başında; ABD’nin savaş arabasına binen hükümetlerin payı büyük...

Yapılan eylemlerde ABD ve NATO karşıtlığı dikkat çekti. ABD’nin kuyruğuna takılan hükûmetler istifaya çağrıldı. Ukrayna’da yaşanan çatışma Avrupa’yı etkilemeye devam edecek. Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar enflasyonu hız kesmeden artırıyor. Kuzey Akım 1’den sağlanan gaz tedariğinin yüzde 20’ye inmesi, Avrupalıların yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Özellikle de gaz akışı konusunda daha önemli hususlar da meydana gelebilir. Avrupa’yı bu kış çok kara günler bekliyor. Fransa’da da sarı yelekliler olayından daha da büyük bir eylem hazırlığı var. 29 Eylül’de Fransız sendikalar büyük bir greve gidiyor. Bu grev sonucu oluşacak protestolar Avrupa’nın pek çok şehrine yayılabilir. 29 Eylül tarihi bu bağlamda önemli bir tarih...

Avrupa’da pek çok yerde ve özellikle de Almanya’da yapılan eylemlerde ABD ve NATO karşıtlığı dikkat çekti. Özellikle Alman hükümeti hem halk hem de muhalefet tarafından “Amerikan kuklası” ilan edildi. Almanya’da Başbakan Olaf Scholz’a ağır protesto, İngiltere’de hükümet protestoları ve son olarak da Prag’da en kitlesel NATO ve ABD karşıtı eylemler yapıldı. Avrupa büyük bir çıkmaza girmeye başladı. Bunun sonunda AB’de büyük çözülmeler meydana gelebilir. Avrupa kaosun eşiğine gelmişken, yavaş yavaş ABD’nin de müttefikliği sorgulanmaya başlandı. Bu sorgulanmanın ardından, Avrupa’da çok farklı bir dönem başlayabilir.

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Avrupa Birliği ülkesi Çekya’da, on binlerce kişinin katıldığı NATO ve AB karşıtı protesto düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde başkent Prag’da buluşan on binler Ukrayna krizinde taraf tutulmasına tepki gösterdi ve Rusya’yla anlaşma istedi. Hatta Ukrayna krizi başladığından beri Rusya ile ilişkileri kopma noktasına getiren Yunanistan’da hükümet iyice eleştirilmeye başlandı. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın "Batı'nın ileri karakolu" haline geldiğini belirtti. Bu söylemler çok ama çok önemlidir. Avrasya ve Asya yönlü büyük değişimlerin de habercisidir. ABD’nin ve NATO’nun hegemonyası ve ittifaklığı da sorgulanmaya başlandı.

Özellikle ABD’nin ve NATO’nun savaş arabasına takılan Avrupa’da bazı hükümetler sallanmakla kalmıyor düşüyor. Örneğin: İtalya’da Atlantik siyasetlerinin temsilcisi olan Mario Draghi hükümeti Temmuz ayında düşmüştü. Batı basını, Draghi’nin düşüşünü ‘Putin’in zaferi’ vurgularıyla vermişti. Yine İngiltere’de Boris Johnson’un düşüşü çok önemliydi. Bu düşüşlerin Avrupa’da devamı da gelecek gibi… Yeni düzende büyük iktidar değişiklikleri olacak. Avrasya ve Asya yönlü büyük bir kalkınma meydana gelecektir. Bütün bu hususları yakın gelecek dönemde daha iyi anlayacağız...