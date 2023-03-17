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Avrupa Birliği, Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgelere yardımlarını sürdürecek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı afetlerin üstesinden gelebilmesi için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

17 Mart 2023 Cuma 13:48
Avrupa Birliği, Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgelere yardımlarını sürdürecek
Kahramanmaraş

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 6 Şubat'taki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaretine ilişkin gözlemlerini AA muhabirine anlattı.

Sevdiklerini kaybeden afetzedelere başsağlığı dileyen Meyer-Landrut, "Aynı zamanda evlerini, geçim kaynaklarını kaybedenlere ve yaralananlara geçmiş olsun demek istiyorum. Kahramanmaraş'ta gerçekten büyük felaket gözlemledik. Tahayyül ötesi yıkım ve bu yıkımın insanların hayatı, geçim kaynakları, psikolojik durumları üzerindeki etkisi gerçekten inanılmaz." diye konuştu.

Meyer-Landrut, yaşananlardan çok büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, taziyelerini iletti.

Kahramanmaraş'taki yıkım benzeri bir manzarayla hayatında hiç karşılaşmadığını söyleyen Meyer-Landrut, "Yani sadece bir iki ev yıkılmış değil, yıkılan evleri caddelerce görebiliyorsunuz. Dolayısıyla boyutu açısından anlaması, algılaması gerçekten zor bir durum." dedi.

Meyer-Landrut, afet sürecinde Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ve üye ülkeleri, Türkiye'ye, Türk halkına hep destek verdi. Arama kurtarma ekipleriyle, daha sonrasında insani yardım sağlayarak destek verdi. Barınmayla ilgili AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü tarafından kurulan evler var. Sayısı toplamda 500'e ulaşacak. Çadırdan daha iyi barınma koşulları sağlayan evler bunlar. AFAD da ortağımız olarak bunları devralıyor."

"Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğiz"

Şehri ziyaretinde iş dünyasıyla bir araya geldiğini ve talepleri dinlediğini aktaran Meyer-Landrut, Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson öncülüğünde Brüksel'de bağışçılar konferansı düzenleneceğini anımsattı.

Meyer-Landrut, böylece Türkiye'ye çok daha fazla uluslararası destek sağlamayı arzuladıklarına değinerek, "Burada vermek istediğim mesaj şu; biz en başından beri Türkiye'nin yanında yer aldık, orta ve uzun vadede yer almaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin bu durumun üstesinden gelebilmesi için destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"İş dünyasına destek çok önemli"

İl yöneticilerini ziyaret ederek ihtiyaçların neler olduğunu tespit etmeye çalıştığını anlatan Meyer-Landrut, rehabilitasyon ve yeniden yapılandırma konusunda kısa, orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlar için görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Meyer-Landrut, iş hayatının tekrar başlaması adına iş dünyasına destek vermenin hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar tekrar para kazanmaya başlamalı, ekonomik hayat yeniden başlamalı. Dolayısıyla orta ve uzun vadede bu destekler önceliklerimiz arasında olacak. Bu destek belediye altyapısı için sağlanabilir, iş dünyası için sağlanabilir. Tabii ki, Türk yetkililerin tanımladığı ihtiyaçlar ve önceliklere dayalı olarak nasıl destek verileceği belli olacaktır. Biz, ülkenin belirlediği ihtiyaçlara göre yardım ve destek sağlamak için buradayız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiTürkiyeYardım
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