Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,61
ALTIN
938,33
DOLAR
15,86
STERLİN
19,78
EURO
16,77
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi...
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim...
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

19 Mayıs 2022 Perşembe 14:25
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Avrasya Üniversitesi’nin ilanda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 31.05.2022 olup, başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
"İnsan onuruna yakışmayan durumlar yaşanmaktadır"
"İnsan onuruna yakışmayan durumlar yaşanmaktadır"
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Rize-Artvin Havalimanı terminal ve kule binalarının yükselişi kamerada
Rize-Artvin Havalimanı terminal ve kule binalarının yükselişi kamerada
Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi