Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
Pendik Belediyesi model uçak...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'nin yarından itibaren motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacağı belirtildi. Motosikletlerin tek yön geçişinin gündüz tarifesinde 20 lira 70 kuruş, gece tarifesinde ise 10 lira 35 kuruş olarak ücretlendirileceği duyuruldu.

30 Nisan 2022 Cumartesi 14:35
Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete girdiği anımsatılarak, tünelin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiği, İstanbul trafiğini de önemli ölçüde rahatlattığı kaydedildi. Açıklamada, "Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20 lira 70 kuruş, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10 lira 35 kuruş olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek" denildi.

Avrasya Tüneli'nin özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalar arası geçişte alternatif olacağına işaret edilen açıklamada, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacağı kaydedildi.

Motosikletler için alınan bu kararın, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsadığı belirtilerek, "Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrasya TüneliMotosikletSürücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eminönü'nde bayram öncesi şeker denetimi
Eminönü'nde bayram öncesi şeker denetimi
Afyonkarahisar- Antalya yolunda 'bayram' yoğunluğu
Afyonkarahisar- Antalya yolunda 'bayram' yoğunluğu
Bartholomeos: Türkiye'ye gelenler büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar
Bartholomeos: Türkiye'ye gelenler büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar
Kaya düşen dağları çelikle örüyorlar
Kaya düşen dağları çelikle örüyorlar
81 ilde bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
81 ilde bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
Türkiye, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan çekildi
Türkiye, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan çekildi
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma