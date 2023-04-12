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‘AVRASYA GENÇLERİ’NDEN GÖKSUN’DA İFTAR

12 Nisan 2023 Çarşamba 13:16
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‘AVRASYA GENÇLERİ’NDEN GÖKSUN’DA İFTAR

HABER MERKEZİ

Avrasya Bir Vakfı Gençlik Merkezi, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Karadut-Bahçe Obası’nda iftar sofrası kurdu. 9 Nisan pazar günü gerçekleştirilen iftar programı hakkında konuşan Gençlik Merkezi Başkanı Çağrı Batuhan Budak, bölgeye merkezden 4 arkadaşıyla gittiğini söyledi. Köyün fay kırığının tam üzerinde olması sebebiyle büyük zarar gördüğünü belirten Budak, “Köye girdiğimizde çok şaşırdık. Ortadan ikiye ayrılmış durumda. Kırığın iki tarafı arasında 5 metre boşluk oluşmuş ve bir taraf diğer taraftan 3 metre yukarı kalkmış. Köydeki evlerin çok az bir kısmı ayakta kalabilmiş, depremde 28 insanımız hayatını kaybetmiş” dedi.

  


Karadut köyü ve mezralarında 60 kadın, 50 erkek ve 40 çocuğun yaşadığını belirten Çağrı Batuhan Budak, şu bilgileri verdi:
"Ulaştırdığımız yardımlarda yetişkin ve çocuk herkes için 4'er takım iç giyim alt üst, 1'er adet yün pijama bulunuyordu. Ayrıca kadınlar için hijyen kiti ve etek, erkekler için kışlık gömlek, çocuklar için ise oyuncak ve bir miktar ayakkabı teslim ettik. Şampuan, diş fırçası, diş macunu, sabun ve ıslak mendil gibi hijyen malzemelerini de ulaştırdık. Bunların dışında her haneye lüks gıda kolisi ve kahvaltılık gıdalar ile 3'er koli içme suyu bıraktık ayrıca bazı ailelerimize nakdi yardım verdik.”

Yakın köy sakinleri ile birlikte yaklaşık 300 kişiye iftar sofrası kurduklarını belirten Budak, "Ülkemiz 6 Şubat’ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldı. Bizler de depremin ilk gününden itibaren bölgedeki dostlarımızla irtibat halinde idik. Mübarek Ramazan ayında böyle bir iftar düzenleyerek bir nebze de olsa yaralara merhem olmaya çalıştık. İftar için hazırlıklarımızı önceden yaptık. Vakıftaki büyüklerimiz, gençlik merkezindeki arkadaşlarımız ve dostlarımızın desteğiyle bölgeye geldik. Bize inanıp destek veren büyüklerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve birlikte olmaktan onur duyduğum gençlik merkezindeki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha bu denli acılar yaşatmasın” diye konuştu.

     

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Anahtar Kelimeler:
AVRASYA GENÇLERİNDEN GÖKSUNDA İFTAR
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