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Avene Güneş Ürünleri ile Cildin Güvende!

Hepimizin bildiği gibi güneş D vitamini acısından büyük fayda sağlar. Fakat uzun süre korumadan güneşte kalmak çeşitli cilt problemlerine de zemin hazırlar. Güneşin yararlarından faydalanıp zararlarına karşı nasıl önlem alınır? Sizin için araştırdık.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:57
Avene Güneş Ürünleri ile Cildin Güvende!

Dermatologlar, uzmanlar ve estetisyenler güneşin zararlı ışınlarına karşı alınabilecek en faydalı önlemin güneş kremi kullanımı olduğu söylüyor. Etkili bir sonuç için cilt yapısına uygun güneş kremi kullanılmasının da son derece önemli olduğu vurgulanıyor. Çünkü her cilt birbirinden farklıdır. Bazı ciltler leke, bazı ciltler akne, bazı ciltler ise hassasiyet ve kızarıklık gibi cilt problemleriyle karşı karşıya gelir. Cildi korumak kadar ihtiyaç duyduğu bakımı tamamlamakta son derece önem taşır. Her cilt tipi için özel olarak geliştirilen Avene güneş kremi cildinizi korurken cilt problemlerine karşı önlem alır.

Cilt Tipine Göre Güneş Kremi Önerileri

Evet! Güneş kremi kullanılmasının cilde ne kadar fayda sağladığı konusunda hepimiz bilinçlendik. Ancak eksik olduğumuz bir konuyu da dile getirmek istedik. Yüzlerce markanın güneş kremi olduğunu biliyoruz. Peki cildimize en doğru güneş ürününü nasıl tespit edebiliriz? Gelin birlikte inceleyelim.

• Yağlı ciltler, ince yapılı ve yağsız güneş kremi tercih etmelidir.

• Kuru ciltler, nemlendirici etkisi yüksek koruyucu kullanmalıdır.

• Hassas ciltler, yatıştırıcı, nemlendirici ve cilt bariyerini güçlendirici güneş koruyucu seçmelidir.

• Normal ciltler ise tüm ciltlerin kullanımına uygun güneş kremlerini gönül rahatlığı ile kullanabilir.

Her cilt yapısına göre özel geliştirilen Avene güneş kremi çeşitlerini inceleyelim

Avene Fluide Dry Touch SPF50+

Karma ve yağlı ciltler için özel olarak geliştirilen bu ürün, yüksek koruma faktörü ile cildi güneşin zararlı ışınlarına, çevresel faktörlere ve yaşlanma belirtilerine karşı koruma altına alır. Anti-enflamatuar özelliği sayesinde cildin sebum(yağ) seviyesini dengeleyerek mat bir görünüm kazandırır. Formülündeki termal su ciltteki hassasiyeti yatıştırarak nem seviyesini dengeler.

Avene Cleanance SPF 50+

Yağlı ve akneli ciltler için geliştirilmiş renkli güneş kremidir. Cildi güneş ışınlarına ve çevresel faktörlere karşı korumaya yardımcı olur.  Formülündeki termal su hassasiyeti yatıştırır.  Yağsız formülü sivilce ve akne oluşumunu önler. Avene Cleanance güneş kremi kullananlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilmektedir.

Avene stick güneş kremi, Avene nemlendirici, Avene temizleyici ve daha fazla Avene ürünlerini Dermokozmetika’da bulabilir, dilediğiniz ürüne uygun fiyat, hızlı kargo ve kapıda ödeme imkanıyla tek tıkla hemen sahip olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Avene Güneş KremiAvene
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