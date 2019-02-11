Atatürk için dokunan halı, Bahçeli'ye armağan edildi

ADANA - MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen cumartesi Adana'da partisinin 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle katıldığı kutlama etkinliklerinin sonunda, özel yemek düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü de yemeğe katıldı. Yemekte Başkan Sözlü, Ulu Önder Atatürk'e hediye edilmek üzere 1927'de Nevşehir'de el emeği, Türk düğümü ile Türk parasından esinlenerek dokunan bozkurt motifli halıyı Genel Başkan Bahçeli'ye hediye etti. O dönemin şartlarında Atatürk'e hediye edilemeyince bugüne kadar İstanbul'da bir antikacıda muhafaza edildiği belirtilen halı Bahçeli'ye takdim eden Sözlü, "Hareketimizin 50'nci yılında 92 yıllık halı da liderimize yakışır" dedi.