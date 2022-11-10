Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.412,35
ALTIN
1.020,97
DOLAR
18,59
STERLİN
21,20
EURO
18,50
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Tokat'ta ekmek fabrikası ve...
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 Sözleşmeli Personel alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Atatürk, Anıtkabir'de anıldı

10 Kasım 2022 Perşembe 10:26
Atatürk, Anıtkabir'de anıldı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı nedeniyle Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte tüm Türkiye ile birlikte Anıtkabir'de de hayat durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, şunları yazdı;

"Aziz Atatürk; ebediyete intikalinizin 84'üncü yıl dönümünde zat-ı alinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtatürkAnıtkabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 Sözleşmeli Personel alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 Sözleşmeli Personel alacak
Amboss’tan LÖSEV’e anlamlı destek
Amboss’tan LÖSEV’e anlamlı destek
10 Kasım: Büyük Önder Atatürk'ün Neden Büyük Önder Olduğunu Hatırlatacak 12 Anı Yazısı
10 Kasım: Büyük Önder Atatürk'ün Neden Büyük Önder Olduğunu Hatırlatacak 12 Anı Yazısı
Fuat Oktay: Atatürk'ün vasiyetinin gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz
Fuat Oktay: Atatürk'ün vasiyetinin gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz
İsmail Demir: F-16'larımız modernize olmuş şekilde hizmete devam edecek
İsmail Demir: F-16'larımız modernize olmuş şekilde hizmete devam edecek
Maden faciası soruşturması; 355 kez alarm seviyesine rağmen tedbir alınmadı
Maden faciası soruşturması; 355 kez alarm seviyesine rağmen tedbir alınmadı
Mustafa kurtarılamadı
Mustafa kurtarılamadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول