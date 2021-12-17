Asya Esmeray Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasavvuf Araştırmacısı Oldu

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Spot: Eğitmen ve Tasavvuf Araştırmacısı Asya Esmeray Daharlı, Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasavvuf Araştırmacısı ödülüne layık görüldü.

Uzun süredir Tasavvuf alanında çalışmalar yapan ve bu alanda verdiği yenilikçi eğitimlerle büyük kitlelere Tasavvuf hakkında çağdaş bilgiler veren Tasavvuf Araştırmacısı Asya Esmeray Daharlı Crazy Production’un organize ettiği Uluslararası Kalite Ödülleri’nde Yılın En İyi Çıkış Yapan Tasavvuf Araştırmacısı ödülüne layık görüldü.

“ÖDÜLE LAYIK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Sosyal medya hesaplarında özen ve titizlikle devam ettirdiği Tasavvuf bilgi paylaşım içerikleriyle büyük ilgi gören Daharlı, aldığı ödül sonrası yaptığı açıklamada, “Tasavvuf alanındaki çaba ve çalışmalarıma destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bilgi markamla birlikte özgün inanç tasarımlarımızı ve anlamlılığımızı, hayatın içindeki her meslek ve iş grubundaki anlam bütünlüğü ile birleştirme çabam ve çalışmalarımı Mevlana bilgeliğinin çağdaş yorumuyla sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ARAŞTIRMA VE EĞİTİMLERLE BÜYÜK KİTLELERE MEVLANA BİLGELİĞİNİ YAYIYOR

Tasavvuf alanında uzun zamandır yaptığı araştırma ve çalışmalarla tanınan Asya Esmeray Daharlı bu çalışmalarının yanında verdiği eğitimlerle, Tasavvufa ilgi duyan kitlelere çağdaş yorumlarla Mevlan bilgeliğini öğretiyor.