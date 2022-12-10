‘Astroloji Öğreniyorum’ bugün TÜYAP’ta

Yazar, Gazeteci, Astrolog Funda Akosman’ın “Astroloji Öğreniyorum” adlı kitabı, temel olarak iki çok önemli amaç taşıyor. Bir tanesi, okurları gerçek astrolojiyle buluşturmak, diğeri ise sağlam bir astroloji öğrenimi için gereken temel bilgilerin sistemli bir şekilde öğretildiği zengin içerikli Türkçe bir kaynak yaratmak.

Astroloji bilgi ve tekniklerinin bir arada sunulduğu bu kitap; geniş kapsamı, konuları hem teorik hem de pratik yönden ele alışı, konu çeşitliliği ve uygulamalı örnekleriyle, Türkiye’de kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

AZ Yayınevi’nden çıkan “Astroloji Öğreniyorum” ile Funda Akosman TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarın’nda bugün saat 15:00’te okurlarıyla buluşuyor.