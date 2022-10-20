Astroloji ilgililerine… FUNDA AKOSMAN’ın “Astroloji Öğreniyorum” kitabı çok yakında çıkıyor!

Yazar – Gazeteci – Astrolog Funda Akosman’ın “Astroloji Öğreniyorum” adlı kitabı, temel olarak iki çok önemli amaç taşıyor: Bir tanesi, okurları gerçek astrolojiyle buluşturmak, diğeri ise sağlam bir astroloji öğrenimi için gereken temel bilgilerin sistemli bir şekilde öğretildiği zengin içerikli Türkçe bir kaynak yaratmak.

Astroloji bilgi ve tekniklerinin bir arada sunulduğu bu kitap; geniş kapsamı, konuları hem teorik hem de pratik yönden ele alışı, konu çeşitliliği ve uygulamalı örnekleriyle, Türkiye'de kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

"Astroloji Öğreniyorum" okurlara yabancı kaynaklara başvurmaya gerek kalmadan bu çok eski ilim ve sanatı öğrenebilecekleri bir bilgi hazinesi sunuyor...

AZ Yayınevi’nden çıkacak olan “Astroloji Öğreniyorum” kitabı çok yakında raflardaki yerini alacak!

ARKA KAPAK

Müjdeeeeeee!

Astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz el kitabı olan ‘ Astroloji Öğreniyorum ‘ başucu kitabını, şu an elinizde tutuyorsunuz.

İçinde neler mi var;

Doğum haritanıza bakınca anlayabileceğiniz;

Evler, gezegenler, açılar nedir fikir sahibi olabileceğiniz…

Element ve nitelikleri hesaplayabileceğiniz…

En yüksek derecedeki ruhunuzun gezegeni ile işiniz, aşkınız, hayatınız ne yöne gidiyor ve de gitmeli, öğreneceğiniz…

Tüm burçları her yönden detaylı bilgilerini ve de üstüne, her burcun tüm burçlar ile aşk ilişkilerini uyumlarını anlayabileceğiniz…

Başucu niteliğinde kitap hazırladık size.

Astrolojiyi anlamak hiç bu kadar interaktif ve kolay olmamıştı, keyifli okumalar. Şifa olsun, Işık olsun.

Editör: Hürriyet Turnalı

Danışman: Astrolog Vedat Delek

Kapak resmi: San Art

Kapak Tasarım: Yaşar Şenyüz