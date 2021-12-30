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AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi

30 Aralık 2021 Perşembe 16:09
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AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi

ANKARA - Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yılbaşı öncesi 200 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 200 polisin katıldığı uygulamada, vatandaşların üst ve valizleri aranırken, yolcu peronlarında Genel Bilgi Taraması (GBT) kimlik denetimi yapıldı. 5 narkotik ve bomba uzmanı köpeğin de kullanıldığı, yaklaşık 2 saat süren denetlemelerde, tüm giriş ve çıkış noktalarında kontrol yapıldı. Kargo bölümünde de polis köpekleriyle arama yapıldı.

DHA

Son Güncelleme: 30.12.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
AŞTİPolisYılbaşı Denetimi
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