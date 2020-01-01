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ASKIDA KARİYER PROJESİ MENTOR BAŞVURLARI DEVAM EDİYOR

"SEN DESTEKLE O İLERLESİN"  GÜZEL İŞLER DUYULMALI

ASKIDA KARİYER PROJESİ MENTOR BAŞVURLARI DEVAM EDİYOR

"SEN DESTEKLE O İLERLESİN"  GÜZEL İŞLER DUYULMALI

01 Ocak 2020 Çarşamba 15:00
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ASKIDA KARİYER PROJESİ MENTOR BAŞVURLARI DEVAM EDİYOR

HABER: ASLI MERCAN SARI

Son zamanlarda bir çok şeye umudumuz azalırken gerek görsel gerek yazılı basında üst üste gelen kötü haberlerle gün ayarken, inadına güzel işler yapan, inadına iyiliğe aydınlık yarınlara yol açan  güzel insanlar da  var bu hayatta bilin isterim. Hem de gönlüyle yürüyen hiçbir çıkarı olmadan gözlerinden iyiliğe güzelliğe dair ne varsa koşulsuz bir şekilde anlaşılan o güzel insanlardan bahsediyorum. Sosyal sorumluluk bilincimin tavan yaptığı anlardayım nicedir ve bunu aşılamanın zirvesini yaşıyorum son zamanlarda. Bunu çok fazla gözlere sokmak istemiyorum. Kamera arkasında gösterilen çabalar, bir bot, bir mont diye sabahladığımız geceler birçok yüreği güzel insanın desteğiyle sıcacık yüreklere dokunmanın verdiği hazzı yaşadığım günlerden birinde önüme bir haber düştü. “Askıda Kariyer” İsmi beni çok fazlasıyla çekmeye yetti kendisine. Araştırıp hemen ulaşmaya çalıştım. İçeriği öğrenince bütün yüreğimle yanlarında ve sesleri olmak istedim. Hemen randevulaştık ve toplantı yaptık. Kulvarında bir birinden müthiş insanların ağzından ne muhteşem sözler dökülüyordu. Bu güzel birliktelik ve projeyi herkesin duyması gerektiğinin bilincindeyim. "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gençlerimizi önemsiyoruz ve her zaman yanlarındayız.

ASKIDA KARİYER NEDİR?

 İzmir'in eğitim ortak paydasında buluşan iki önemli sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği 'Askıda Kariyer' adlı yeni bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi başlattı. Uzun zamandır izlemedeyim.Projenin tanıtım toplantısı geçtiğimiz günlerde geniş katılımla Mövenpick Otel'de yapıldı. Askıda Kariyer Projesi ile hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri ve idari bilimler alanında eğitim gören maddi imkanı yetersiz öğrencilerin, açılan burs fonu ile maddi olarak desteklenmelerinin yanında mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, meslek hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.  


 

ASKIDA KARİYER PROJESİ MENTORLARINI BEKLİYOR

Öncelikle Mentor ve mentee nedir?

Mentor:

Kişi veya firma herhangi bir konu hakkında karar verirken kişisel deneyimlerini aktararak yol gösteren, iş birliği yapan, kaynakların doğru şekilde kullanılmasını sağlayan, bu sürecin verimli bir şekilde ilerlemesi için yol haritası çizen yol arkadaşı konumundadır.

Mentee:

Mentee ise kariyer geçiş sürecine hazırlamaya yönelik önemli bir öğrenme ilişkisi kurarak, bilinç kazanmak, bireysel gelişimlerini desteklemek, farklı kaynaklara ulaşma fırsatına sahip olacak bireydir.

-Ve Askıda Kariyer projesi ile mesleğinin ustası olmuş mentorlarla, aynı mesleki alanda eğitim gören Tev bursiyeri üniversite öğrencilerini bir araya getiren ‘’Askıda Kariyer’’ adlı projesine mentor başvuruları başladı.

Siz de eğer,

  1. Hukuk, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, İktisadi - İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine mentorlük yapabilecek yetkinliğe sahip
  2. En az Lisans Mezunu
  3. Mesleğinde asgari 5 yıl deneyimli
  4. STK (Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan... Politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi faaliyetleri, ikna ve eylemlerle çalışan... Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleriyle sağlayan kuruluşlardır.) tecrübesi olan
  5. Tanışma toplantısı ve mentor eğitimlerine katılabilecek
  6. 6 ay boyunca ve her ay 1 saat sürecek olan programa uyum sağlayabilecek
  7. Mentorluk sorumluluklarına uygun hareket edebilecek

Şartlara sahip olduğunuzu düşünüyorsanız: www.askidakariyer.com 'dan mentor olmak için Askıda Kariyer projesine başvurabilirsiniz.

Halihazırda mentor başvurularının alındığı projenin ihtiyaç duyulan her aşamasında gönüllü bir destekçisi olarak yanlarında bulunacağım.

"Sen destekle o ilerlesin"  sizlerin de desteklerine ihtiyacımız var.

Önce Vatan Gazetesi

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