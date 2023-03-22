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Askerlik işlemleri artık e-Devlet Kapısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nda askerlikle ilgili tüm işlemlerin yapılabileceği "Askerliğim" bütünleşik hizmetinin vatandaşların kullanımına sunulduğunu bildirdi.

22 Mart 2023 Çarşamba 11:18
Askerlik işlemleri artık e-Devlet Kapısı'nda
Ankara

AA muhabirinin Ofisten edindiği bilgiye göre, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" "İkametgahım", "Çalışma Hayatım" ve "Hac İşlemleri" bütünleşik hizmetlerinin ardından "Askerliğim" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışması hayata geçirildi.

Vatandaşlar, söz konusu hizmeti kullanarak, askerlik bilgilerini görüntüleyebilecek, askerlik işlemlerini gerçekleştirebilecek ve askerlik süreçleri hakkında bilgi alabilecek.

"Askerliğim" hizmeti, kullanım esnasında kullanıcıyı otomatik olarak içinde bulunduğu döneme yönlendirecek. Ayrıca yoklama döneminde, celp ve sevk döneminde ya da yedeklik döneminde bulunan vatandaşlara kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme de sağlanacak.

5 dönemden oluşan bütünleşik hizmetle askerlik durumuyla ilgili tüm işlemler yapılabiliyor.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan, "Askerlik çağı öncesi" dönemde henüz askerlik hizmeti yükümlülüğü olmayan vatandaşlar askerlik çağının başlamasına ne kadar süre kaldığını görebilecek.

Yoklama dönemi

"Yoklama" döneminde ise vatandaşlar, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıç tarihine kadar olan süreyi görebilecek. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek vatandaşların, sağlık ve öğrenim durumlarıyla meslek ve niteliklerinin tespit edilmesi amacıyla ekranda belirtilen süre içinde yoklama işlemlerini tamamlamaları gerekecek.

Kullanıcılar, yoklama işlemlerine “Askerlik hizmetimi yerine getirmek istiyorum (yani yoklama başvurusunda bulunacağım)" veya "Askerliğimi ertelemek istiyorum (yani erteleme başvurusunda bulunacağım)" seçeneklerinden kendilerine uygun olanı seçerek başlayabilecek.

Celp ve sevk dönemi

Yoklama işlemlerini tamamlayanlar, “Celp ve sevk bilgileri" sayfasından hizmet şekli, kuvveti, eğitim birliği, sınıfı, rütbesi, celp ve sevk dönemiyle, sevk tarihi bilgilerini içeren sınıflandırma sonucunu bilgilerini öğrenebilecek.

Sınıflandırma sonucu belli olan vatandaşların "Sevk Başvurusu" butonuna tıklayarak sevk başvurusu işlemlerini sayfada belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Sevk belgesinde öngörülen süre içinde birliğine katılmaması durumunda ekranındaki bilgiler "Bakaya" olarak düzenlenecek.

Sevk işlemini tamamlayanlar, sayfanın altında bulunan "Sevk Belgesini Görüntüle" kısa yolu sayesinde sevk belgelerine ulaşabilecek.

Muvazzaflık dönemi

Vatandaşın sevk belgesinde yazan sevk tarihinden, terhis tarihine kadar silah altında geçirdiği süreyi ifade eden "Muvazzaflık dönemi" sayfasında ise vatandaşın sınıfı, rütbesi, celp ve sevk dönemi, sevk tarihi ve sevk edildiği birliğe ait bilgiler bulunuyor.

Bu başlık altında muhtemel terhis tarihini de görebilecek. Ayrıca, kullanıcının askerliği boyunca izninin veya hava değişiminin bitişinde birliğine katılmaması halinde askerlik durumu sayfada görüntülenebilecek. Bu durumda birliğine teslim olmak üzere en yakın askerlik şubesine gitmesi veya doğrudan birliğine katılması gerektiği uyarısı kullanıcının sayfasına yansıtılacak.

Yedeklik dönemi

"Yedeklik dönemi", başlığı altında muvazzaflık döneminin bitiminden askerlik çağının sonuna kadar olan süre durumu gösteriliyor.

Sayfada yedeklik döneminin hangi tarihten itibaren başladığı ve hangi tarihe kadar devam ettiğiyle ilgili bilgiye erişebilecek. Yedeklik döneminin bitmesine kalan süre, otomatik olarak hesaplanacak ve ekranda yer alacak.

Muvazzaflık hizmetini tamamlamış ve yedeklik dönemi içinde bulunan vatandaşların sefer görev emri, seferberlik tatbikatı veya ferdi seferberlik eğitimi görevi bulunması durumunda sayfa içinde bilgilendirme bölümünde belirtilecek.

Askerlik hizmetini tamamlamış vatandaşlar terhis bilgilerine sayfa içinden erişebilecek. Ayrıca askerlik hizmet borçlanması işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar sayfada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu askerlik borçlanması işlemleri bölümünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kullanıcılar merak edilen sorulara ait cevaplara da "Size Özel Sorular ve Cevapları" başlıklı bölümden erişebilecek.

AA

Son Güncelleme: 22.03.2023 11:25
Anahtar Kelimeler:
Askerlik IşlemleriEdevlet
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