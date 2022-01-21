Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,995.10
ALTIN
793.43
DOLAR
13.41
STERLİN
18.21
EURO
15.24
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel...
Jeotermal alanlar devredilecek
Jeotermal alanlar devredilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Asiye, haftaya taburcu edilecek

21 Ocak 2022 Cuma 13:11
1 Okunma
Asiye, haftaya taburcu edilecek

ANTALYA - Gaziantep'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin (4) tedavisini yürüten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bu kadar kemik parçası ve çoklu doku kaybını ilk defa gördüm. Kulağını kaybetmemesi için bir girişim yapıldı. Muhtemelen haftaya taburcu olacak" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyonla ameliyat edildi; sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, normal servise çıkarıldı. 

Öte yandan olayla ilgili Gaziantep'te gözaltına alınan 6 kişiden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine hastanede devam ediliyor. Moralinin iyi olduğu, yemeğini kendisinin yiyebildiği belirtilen Asiye'ye yapılan 3 ameliyatın da başarılı geçtiği kaydedildi.

'BU KADAR KEMİK VE DOKU KAYBINI İLK KEZ GÖRDÜM'

Küçük kızın haftaya taburcu edileceğini açıklayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye, olayın gerçekleşmesi açısından bir dramatik durumu vardı. Hayati önemi vardı. Çok şükür atlattık. Hayati bir sorunu yok. Sinirlerle ilgili eksiklikler giderildi. Çene kemiğiyle ilgili bir çalışma yapılacak. Kulağını kaybetmemesi için bir girişim yapıldı. Onlar içinde bir iki transfer işlemi gerçekleşti. Bu kadar kemik parçasının ve çoklu doku kaybını ilk defa gördüm. Muhtemelen haftaya taburcu olacak. Kozmetik kayıpları olmasın diye 1-2 ameliyat daha olacak" dedi.

3 operasyon geçiren Asiye'ye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş de hastane odasında yanında bulunarak destek oluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AsiyeKöpeklerin Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Koç vefatının 6'ncı yılında anıldı
Mustafa Koç vefatının 6'ncı yılında anıldı
Kartal'da Ömür hemşire için karanfilli protesto
Kartal'da Ömür hemşire için karanfilli protesto
Bakan Akar, Irak sınır hattında
Bakan Akar, Irak sınır hattında
Ek bilirkişi raporuna göre 2 sanık asli, 2 sanık tali kusurlu
Ek bilirkişi raporuna göre 2 sanık asli, 2 sanık tali kusurlu
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli Personel alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sulh ceza ve kadastro hakimliğinde kıdem şartı
Sulh ceza ve kadastro hakimliğinde kıdem şartı
Gözaltına alınan Sermiyan Midyat serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Sermiyan Midyat serbest bırakıldı
İstanbul'da "İzlanda kışı" öncesi kış lastiği uyarısı
İstanbul'da "İzlanda kışı" öncesi kış lastiği uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma