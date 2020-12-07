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Arnavutköy'de taş ocağında göçük

ARNAVUTKÖY'te taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. 

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:00
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Arnavutköy'de taş ocağında göçük

İSTANBUL -  Arnavutköy'de bulunan taş ocağında saat 09.50 sıralarında göçük meydana geldi. Burada çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Göçük altında kalan Sabit Deniz, kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sabit Deniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, çalışmalarının devamında göçük altında kalan Nuri Deniz'in ise cansız bedenine ulaştı. İşçinin cenazesi ambulansa konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA

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Arnavutköyde Taş Ocağında Göçük
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