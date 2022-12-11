Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arnavutköy'de arsa satış ihalesi

11 Aralık 2022 Pazar 19:02
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Arnavutköy Belediyesi mülkiyetindeki konut ve ticaret alanı nitelikli 25 adet arsa ihale ile satılacak.

İhale 21 Aralık 2022 tarihinde Arnavutköy Belediyesi hizmet binasındaki Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak. Şartname bedeli 500 Türk Lirası olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Teklifler ihale günü saat: 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
‘Astroloji Öğreniyorum’ bugün TÜYAP’ta
‘Astroloji Öğreniyorum’ bugün TÜYAP’ta
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
AFAD personel alacak
AFAD personel alacak
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S Plaka' kiralama ihalesi
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S Plaka' kiralama ihalesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول