Arama kurtarma ekipleri enkaz altına seslerini duyurmak için hep bir ağızdan bağırıyor

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kent merkezindeki Alitaşı Mahallesi'nde bulunan Bozbey Apartmanı'nın enkazında kurtarma çalışması yapan ekipler, enkaz altına seslerini duyurmak için hep birlikte "Sesimi duyan var mı?", "Sesimi duyuyorsan sağa sola vur" ve "Sesimi duyuyorsan tırnaklarınla kazı" şeklinde bağırıyor.

Ekipler, enkaz altındakilere seslerini duyurmak için zaman zaman da megafonla anons yapıyor.

Bozbey Apartmanı'nın enkazından depremden 178 saat sonra 6 yaşındaki bir çocuk çıkarılmıştı.