Teknolojinin her alanda hayatımıza dahil olması, bütün işlemlerin ve takiplerin teknolojik araçlar ile yapılmasını sağlamıştır. Gerek şahıs araçlarının gerek iş araçlarının takibi günümüzde çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Aracınıza takacağınız küçük bir cihaz ile aracınızla ilgili olan bilgilere sahip olmanız sağlanacaktır.

Bu Sistemler Nedir ve Nasıl Çalışır ?

Bu sistemler, geniş bir cihaz ve yazılım hizmeti içermektedir. Sistem sayesinde aracınızın nerede ve nasıl bir durumda olduğunu sadece kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak öğrenebilirsiniz.

Sistem oldukça gelişmiş bir teknolojik ağ ile kullanılmaktadır. Aracınızın nerede olduğunu, hızını, konumunu ve günlük ne kadar yol gittiğine dair oldukça ayrıntılı bilgiler almanızı sağlar. Ayrıca sistemden geriye dönük bilgilere de erişebilmeniz mümkündür.

Sistemin Kullanıcısına Faydaları Nelerdir ?

Araç takip sistemleri en çok araçlar vasıtasıyla profesyonel iş yapan firmalar için önemli olacaktır. Bu bağlamda, her işletme için önemli olan verimlik bu cihazlarla en üst noktaya çıkarılır. İzinsiz yapılan seyahatler ve araçtan yakıt çalınması önlenir ve ayrıca sistem aracınızın her hangi bir bakımı olduğunda size bilgi gönderir.

Sistemin güvenlik hizmetleri de oldukça gelişmiştir. Olası kazalarda ve acil durumlarda sistem ilk yardım hizmetlerine ilk elden haber verilmesini sağlamaktadır.

Araç ve yük güvenliği de bu sistemlerde çok daha kolaydır. Aracınız kayboldu veya çalındı ise sistem sayesinde aracınızın nerede olduğunu görebilecek ve hemen müdahale edebileceksiniz. Ayrıca yük taşıma araçlarının ısı kontrollerini de bu araçlar ile kolayca yapabilirsiniz.

Yakıt fiyatlarının her geçen gün arttığı düşünülürse, buradan yapacağınız en küçük kar bile sizler için oldukça önemli olacaktır. Bu sistemler, personelinizin gereksiz yakıt harcamasını engelleyerek, tasarruf etmenizi sağlar.

Sistemin verdiği bütün bilgileri, cep telefonlarınızdan dahi takip edebilirsiniz. İOS ve Android destekli uygulamalar ile tek tuşla aracınız ile ilgili bütün bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Triomobil ile bütün ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir cihaz bulmanız oldukça kolaydır. Güvenilir ve kurumsal olan bu firma size uygun bütün ihtiyaçları başarılı bir şekilde saptayacak ve sizi yönlendirecektir. Ayrıca sistem kullanımı sırasında da alt yapı hizmetleri ile sizi desteklemeye devam edecektir.