Araç Kiralamada Vergi Avantajları Nelerdir?

Özellikle vergi avantajları, araç kiralamanın araç satın alma karşısında daha güçlü bir konuma gelmesine neden olur. Haftalık, aylık ve yıllık gibi seçenekleri bulunan ve dilediğiniz modele ulaşabileceğiniz araç kiralamada araç kiralama vergi avantajı konusu hakkında ayrıntılı bilgilere yazının devamında ulaşabilirsiniz.

KDV İndirimi

Katma Değer Vergisi ya da bilinen adıyla KDV, satın alınan bir hizmet ya da malın teslimi sırasında ödenen bir vergidir.

Ticari ya da binek olması fark etmeksizin bütün araçların mal olduğu göz önünde bulundurulduğunda birey, şirket ve kurumların tamamı aldıkları araçlar için devlete Katma Değer Vergisini ödemekle yükümlüdürler. Pek çok eşyadan alınan bu verginin oranı arabalar için biraz daha yüksek tutarlarda olabilmektedir.

Araç kiralama vergisi avantajları arasında verilebilecek ilk örneklerden biri olan ve oldukça önemli olan KDV indirimi, kurumların ya da şirketlerin araç satın almak yerine kiralamayı tercih etmeleri halinde uygulanır.

Ayrıntılı olarak açıklayacak olursak araç satın alınırken Katma Değer Vergisinin tamamı aracın ana maliyeti içerisinde bulunmaktadır. Bu durum KDV indiriminden yararlanmayı imkansız hale getirmektedir.

Oysaki araç satın almak yerine bütçesini araç kiralamak için kullanacak şirketler, bu hizmet için yapmış oldukları harcamaları dökümünü çalıştıkları muhasebeye iletmeleri halinde araç kiralamayı şirket için bir gider olarak gösterebilmektedir. Bunun yapılmasıyla beraber Katma Değer Vergisi indiriminden yararlanılabilmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi İndirimi

Araç kiralamanın bir diğer vergi avantajı ise Motorlu Taşıtlar Vergisi’dir. Kiralık araç vergi avantajı arasında bulunan Motorlu Taşıtlar Vergisi indirimi, aracın içerisinde bulunan koltuk sayısına, aracın kullanım yaşına, araçların doğaya salmış oldukları hava kirliliği meydana getiren emisyon oranına bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Normal şartlarda gider olarak sayılmayan bu vergi, kurum ya da şirketler tarafından araç kiralama hizmeti kullanıldığında gider ve harcama olarak sayılmaktadır. Şirketler bu indirimi kullanarak bütçelerini koruyabilmektedirler.

Araç kiralama fiyatları firmadan firmaya değişiklik göstermekle birlikte şirketlerin ihtiyaçları da değişkenlik gösterdiğinden ötürü bu indirimler şirketlere avantaj sağlamaktadır.

Aracın Bakım ve Muayeneleri

Yalnızca bireylerin değil şirket ve kurumların da çeşitli ihtiyaçları için kullandığı araçların rutin muayene yaptırması zorunludur.

Bu nedenle araç muayenesi yapılması büyük bir öneme sahip olmakla birlikte ücretli bir hizmet olan araç muayenesi araç satın alırken bir gider olarak gösterilememektedir.

Ancak araç kiralama hizmetleri bu harcamaları da masraf olarak göstermeye imkân sağlamaktadır. Böylece bu harcamalar mali kayıtlarda gösterilebilmekte ve ek olarak bu harcamaların araç kiralama firması tarafından karşılanması mümkün olmaktadır.

Araç Kiralamada Vergiden Nasıl Düşülür?

2023 yılı için aylık araç kira bedelinin Katma Değer Vergisi (KDV) hariç tutulmak üzere 15 bin TL’lik kısmı, araç kiralayan taraf ile şirketler tarafından gider olarak yazılabilmektedir.

Gider olarak yazılan kiranın aşılması halinde 15 bin TL’yi aşan miktar ‘‘kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG)’’ olarak işleme alınmaktadır. Otomobillerin günlük olarak kiralanması hallerinde ise gider olarak hesaba katılacak olan kısım 15 bin TL’lik sınırın ayın gün sayısına bölünmesi ile belirlenmektedir.

Ancak çıkan sonucun üzerinde hesaplanan günlük kira bedelleri firmalar tarafından gider olarak gösterilememektedir.

Araç Kiralamada KDV’den Nasıl Düşülür?

2023 yılında alınan binek araçlar için yapılan ödemelerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) toplamının 200 bin liraya kadarki bölümü şirket ve kurumlarca gider olarak gösterilebilmektedir.

Bu miktarın üzerinde kalan ödemeler kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmekte ve kazanca dahil edilmektedir. Örneğin A şirketinin 2023 yılında kiraladığı bir araç için ödediği kira bedeli KDV hariç tutularak 10 bin TL olsun.

Bu ödemenin 1800 TL’si KDV bedeli olmaktadır. Şirketin gider olarak gösterebileceği tutar olan 8 bin TL, KDV hariç arabanın kira bedelinden çıkarıldığında geriye 2 bin TL kalmakta ve bu tutar kanunen kabul edilmeyen gider

olmaktadır.

2 bin TL üzerinden hesaplanacak olan KDV 360 liraya karşılık gelmekte ve bu tutar indirime tabi tutulamamaktadır. Yine de yapılan indirimler firmaya avantaj sağlamakta ve finansal açıdan kaynaklarını daha iyi kullanmasına imkan tanımaktadır.

Araç Kiralamanın Sunduğu Diğer Avantajlar

Araç kiralamanın araç kiralama vergisi açısından sunduğu avantajlara ek olarak sağladığı başka avantajlar da vardır. Örneğin bir şirket satın aldığı araçları satmaya çalışırsa bu araçlar 2.el olarak satışa çıkacağından şirket alış fiyatına göre gözle görülür bir zararda olacaktır.

Ya da şirketin var olan araçlarının yetmemesi durumunda şirket yeni araçlara ihtiyaç duyacaktır. Benzer şekilde şirket sahip olduğu araçların eskimesinden ötürü de bu araçları yenileme yoluna gidebilir.

Kurumsal bazda alınan araç kiralama hizmetleri, aracın değerinin düşmemesi açısından sağladığı katkıya ek olarak vergi ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırır. Bu nedenle finansal açıdan araçların şirkete yükü azalır.

Özellikle turizm sektöründeki araçların kiralama yapılarak kullanılması şirketlere büyük yarar sağlamaktadır. Gözde turizm noktalarından olan Manavgat’ta da şirketler ve bireyler kiralık araca ihtiyaç duyabilmektedir. Manavgat kiralık araba fiyatları aracın modeline göre değişkenlik gösterse de bireyler kendi ihtiyaçlarına uygun olacak aracı kolaylıkla bulabilmektedir.

Araç kiralama, şirketlerin finansal durumlarını daha düzgün bir biçimde yönetmelerine yardımcı olmakta ve normal şartlarda vergi için harcayacakları tutarları başka ihtiyaçları için kullanmalarına imkan tanımaktadır.

Araç Kiralamanın Sağladığı Kolaylıklar

Araç kiralamada vergi avantajları sayesinde tasarruf ederek boşa yapacağınız harcamalardan kurtulabilirsiniz. Aracı ne kadar süre kullanacaksanız o süre için ödeme yapabilir, daha fazlasını ödemeye gerek kalmadan kurumunuzun araç ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Muhasebe kayıtlarını daha kolay bir şekilde tutabilirsiniz. Ayrıca borçlanmayla alakalı problemlerin önüne geçebilirsiniz.

Araçlar için yapacağınız ödemeyi tek seferde yapmak zorunda kalmadan taksitli olarak ödeyebilirsiniz. Ödeyeceğiniz sabit ücretler sayesinde bütçenizi sarsmadan araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Araçların maliyeti oldukça fazla olduğundan araç kiralama sayesinde sıfır araçlardaki vergi ve diğer maliyetleri ödemenize gerek kalmadan araç kullanabilirsiniz. Araç kiralama ile çalışanlarınızı toplu taşımanın maliyetinden ve zahmetinden kurtarabilirsiniz.

Araç kiralama şirketlerinin sunduğu çeşitlilik sayesinde şirketiniz için en uygun modeli rahatlıkla bulabilir, modeller arasından seçim yapabilirsiniz. Yakıt çeşidi, vites çeşidi, marka gibi farklı özellikleri değerlendirerek şirketiniz için en uygun aracı bulabilirsiniz.

Kiralama hizmetini kullandığınızda aracın düzenli bakımları, lastik değişimi ve olası kaza ya da hasarlarda yardım gibi hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.

Size hem finansal açıdan fayda sağlayan hem de zamandan tasarruf etmenize imkan tanıyan araç kiralama hizmeti daha etkili ve verimli çalışmanıza olanak tanır. Vergi avantajları sayesinde şirketiniz için kiraladığınız araçlarda rahat bir şekilde iş seyahatlerini gerçekleştirebilir ya da evinizden işinize rahat bir şekilde gidebilirsiniz.

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