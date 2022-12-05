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Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:57
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Alanya ilçesi Kargıcak mahallesinde bulunan 97.116,10 metrekare arsa üzerinde kar karşılığı inşaat yapımı için ihaleye çıktı.

İhale 15 Aralık 2022 tarihinde Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (artırım) ile gerçekleştirilecek.

İhalede tahmin edilen bedel 937 milyon 170 bin 365 Türk Lirasıdır.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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