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Antalya şehidini uğurluyor
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Antalya şehidini uğurluyor

Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG’li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Antalya'daki baba ocağına getirilip helallik alındı.

11 Aralık 2020 Cuma 12:54
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Antalya şehidini uğurluyor

ANTALYA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, dün　PKK/YPG’li teröristlerce yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Antalya'ya getirildi. Şehit Yüzbaşı Kurt'un cenazesi, Antalya Havalimanı'ndan cenaze aracıyla baba evine götürülerek helallik alındı. Anne Ömrüye, baba Rıza, kız kardeşi Gonca'nın, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin yanında üzgün oldukları gözlendi. Dua okunurken şehidin kardeşi Gonca ile anne ve babasına askerler destek verdi.



ANNENİN GÖZYAŞLARI

Şehidin Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt da evde helallik alımında ailesinin yanında yer aldı. Şehidin annesi Ömrüye helallik alınırken, "Kuzum görmek istiyorum seni annem" diyerek göz yaşı döktü.

Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Akdeniz Üniversitesi Camisi'ne götürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 11.12.2020 12:59
Anahtar Kelimeler:
Antalya şehidini UğurluyorSuriyeResulaynJandarma Yüzbaşı Yasin Kurt
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