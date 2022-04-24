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Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak

24 Nisan 2022 Pazar 12:39
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;   Antalya Bilim Üniversitesi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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