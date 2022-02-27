Medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukukunda ortaya çıkan sorunlarda boşanma konusu gündeme gelecektir. Her ne yapılan evliliklerin ömür boyu sürmesi temenni ediliyor ise de boşanma da bu işin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hukuk nezdinde evliliklerin sona erdirilmesi iki türlü yapılabiliyor; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak düzenlenmiştir. Genel tabiri ile boşanma davaları ile ilgilenen avukatlara aile hukuku avukatı denmekte ise de özel olarak sadece anlaşmalı boşanma davası ile meşgul olan avukatlara halk dilinde anlaşmalı boşanma avukatı olarak kabul görüyor.

Yasal olarak boşanma avukatı, aile hukuku avukatı gibi söylemler mevcut değildir. Boşanma süreci eşler için çok yorucu ve zor geçtiğinden dolayı boşanma aşamasında tarafların profesyonel hukuki yardım alması taraflara kolaylık sağlamaktadır. Boşanma aşamasına gelen taraflar bir hukuki yardım ihtiyacı duymaktadırlar.

Bu ihtiyaç neticesinde hukuki yardım almak amacıyla genel olarak bulundukları çevrede en iyi boşanma avukatı olarak isim yapmış avukatlara yönelmekteler. Boşanma süreci taraflar için zor olduğu kadar avukatlar için de çetrefilli olabiliyor. Boşanma sürecini daha kolay ve hızlı sonuca ulaştıran, hem taraflar hem vekiller için tercih edilen en iyi boşanma yolu anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar beraber bir anlaşmalı boşanma avukatına başvurarak hukuki yardım talep ederler.

Kendisine hukuki yardım talebi ile başvuru yapılan avukat, tarafları iyi dinleyip sorunu iyi özümseyip ve talepleri en iyi şekilde saptamalıdır. Anlaşmalı boşanma avukatının yapacağı ilk iş taraflar arasında anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemektir. Boşanma protokolünün düzenlenmesinden sonra yapacağı iş dava dilekçesi hazırlamaktır.

Avukat protokol ile dava dilekçesini yetkili aile mahkemesine göndererek dava açılması işlemini başlatmış olacaktır. Dava dilekçesinin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından ise avukat adımları tek tek takip ederek hızlı bir sonuç elde edilmesinde hukuki uzmanlığını ve bilgisini ortaya koyacaktır.

Bundan dolayı alanında uzmanlığa erişmiş ve deneyim konusunda başarılı bir geçmişi olan anlaşmalı boşanma avukatları öncelikli tercih edilen avukatlardır. Boşanma davalarında avukatın bilgisi ve tecrübesi ehemmiyet arz ettiğinden dolayı tarafların boşanma avukatı istanbul ile görüşmesi ve ondan hukuki yardım almaları taraflar lehine olumlu bir sonuç meydana getirecektir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davaları Aile Mahkemesinde görülecektir. Anlaşmalı boşanma davası Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde alt sınır güncel olarak 5.100,00 TL'dir. Çekişmeli boşanma davalarında ise Avukatlık Asgari Ücreti 10.000,00 TL ile 20.000,00 TL arasındadır. Avukatlar ücret tarifesinde belirlenen taban ücretten daha aşağısında dava alamayacaklardır.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti

Boşanma davalarında ücret tarifesi davanın çekişmeli boşanma davası yada anlaşmalı boşanma davası olmasına göre değişmektedir. Bu en önemli nedeni ise bu iki davanın sonuçlanma süresi ile ilgilidir. Türk hukuku aile mahkemelerinde anlaşmalı boşanma çoğu zaman ilk celsede sonuçlanmaktadır, ancak çekişmeli boşanma davası tarafların anlaşma yolunu tercih etmemelerinden dolayı çok uzun sürmekte ve içinden çıkılmaz hal alabilecektir. Bundan dolayı bu iki dava arasında ücret farkı vardır.

Bütün davalarda olduğu gibi anlaşmalı boşanma davalarında da avukatlık ücret tarifesi her yıl Türkiye Barolar Birliği ve yerel barolar tarafından belirlenmekte olup resmi olarak avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlanıyor. Asgari Ücret Tarifesine göre, anlaşmalı boşanma davası ücreti en az 5.100,00 TL'dir.

Boşanma avukatları söz konusu fiyatın altındaki bir ücrete davada vekillik yapamayacaktır. Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücretleri avukat ile müvekkili arasında 5.100,00 TL fiyatından daha aşağı anlaşma yapılamayacaktır. Bu ücretin üst sınırı davanın, tarafların ve avukatın en iyi boşanma avukatı olup olmama durumuna göre kararlaştırılacaktır.

Yani avukat ve taraflar resmi olarak yayımlanan tarifeden faydalanarak bir ücret belirleyecektir. Bu ücret iki taraf için makul olmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında, dava giderlerini boşanmak isteyen kişiler karşılayacaktır. Dava giderleri avukat ücretine dâhil değildir. Yani boşanmak isteyen kişiler avukatlık ücreti ile birlikte dava giderlerini de karşılamak zorundadır.

Boşanma Davası Ücretleri

Anlaşmalı boşanma davalarında dava ücretleri yıldan yıla değişiyor. Her yıl ocak ayından yayınlanan tarifeye göre belirlenecektir. Güncel Asgari Ücret Tarifesine göre, anlaşmalı boşanma davası ücreti en az 5.100,00 TL'dir. Anlaşmalı boşanma davalarında bu ücretin altında avukatın dosya alması yasaklanmıştır.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların ödeyecekleri ilk ücret en az 5.100,00 TL olan avukatlık ücretidir. Söz konusu taban fiyat anlaşmalı boşanma davası için geçerli olup çekişmeli boşanma davalarında bu ücretten anlaşma yapmak hakkaniyete aykırı olacaktır.

Tarifeye göre çekişmeli boşanmalı davaları 10.000,00 TL ile 20.000,00 TL arasındadır. Yani çekişmeli boşanacak kişiler en az alt taban olan 10.000,00 TL ödemek zorunda kalacaklardır. Boşanma davalarında avukatlık ücreti dışında tarafların dava masraflarını da ödeme zorunluluğu bulunmakta olup bu ücretleri taraflar karşılayacaklardır.

Boşanma davalarında güncel olarak ödenen masraflar 600 ile 700 TL arasındadır. Söz konusu bu masraf dava açarken ödenecek masraflardır. Davanın ilerleyen aşamalarında dava talep içeriğine göre ödenen masraf artabilecektir. Belirtilen ücreti mahkeme belirlemektedir. Kullanılmayan gider avansı dava kesinleştikten sonra alınabilmektedir.