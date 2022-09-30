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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak

30 Eylül 2022 Cuma 15:36
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite'nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca 70 öğretim üyesi alacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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