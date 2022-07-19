Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.485,37
ALTIN
970,94
DOLAR
17,58
STERLİN
21,14
EURO
18,05
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

19 Temmuz 2022 Salı 13:37
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 9 (Dokuz) personel alınacaktır.

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının web sayfasından 19/07/2022-02/08/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak
Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu Genelgesi, Resmi Gazete'de
Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu Genelgesi, Resmi Gazete'de
ŞAHİN OKULLARA HAZIR PREPARAT GÖNDERECEK
ŞAHİN OKULLARA HAZIR PREPARAT GÖNDERECEK
25.TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ BAŞLADI
25.TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ BAŞLADI
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Türkiye hep kilit öneme sahip!
Türkiye hep kilit öneme sahip!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول