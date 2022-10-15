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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

15 Ekim 2022 Cumartesi 13:06
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar kurulu Kararının 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnamesine ekli; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ ın 2. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,) 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 1 (bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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