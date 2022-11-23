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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:34
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 19 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.

Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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