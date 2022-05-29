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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak

29 Mayıs 2022 Pazar 11:00
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince’’ Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’’ sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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